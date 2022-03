Mango onthult eigen NFT’s, bouwt voort aan ‘virtuele omgeving’

Ook Mango haakt aan op de trend onder modebedrijven om eigen NFT’s uit te brengen. De modegroep onthult deze week zes eigen NFT’s, zo meldt het in een persbericht. Het gaat om drie kunstwerken, en drie virtuele kledingontwerpen. Met de NFT’s neemt Mango deel aan de eerste editie van Metaverse Fashion Week .

De drie kunstwerken ontwikkelde Mango in samenwerking met crypto-kunstenaar Farkas . De kunstwerken, getiteld Mango Metagirl, Mango Ad Astra en Hanna in the Clouds, zijn elk gebaseerd op kledingstukken uit de Mango-collectie. De kunstwerken worden vanaf vandaag tentoongesteld in Mango’s eveneens digitale expositieruimte op virtual-realityplatform Decentraland.

Farkas werkte ook mee aan een van de drie virtuele kledingontwerpen: een reproductie van de Lupi-jurk, een ontwerp dat volgens Mango ‘de Mediterrane waarden en cultuur reflecteert die zo kenmerkend zijn voor Mango’. Deze NFT zal niet worden verkocht, net als overigens de kunstwerken, maar wordt onderdeel van het archief van het merk.

Naast de designs van Farkans lanceert Mango ook nog twee NFT-shirts, voor mannen en voor vrouwen. Van beiden worden vijftig stuks uitgebracht, waarvan er 49 worden weggegeven aan bezoekers van Metaverse Fashion Week, bij wijze van souvenir.

Volgens Jordi Álex, directeur Technologie, Data, Privacy en Veiligheid bij Mango, representeren de NFT’s een volgende stap in een groter proces van digitale innovatie dat Mango doormaakt. Álex bevestigt in het persbericht dat het digitale team van Mango zal worden uitgebreid, zodat er in de toekomst nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld. Het doel is ‘een virtuele omgeving toe te voegen aan de digitale en fysieke omgevingen’ die Mango’s omnichannel-model al omvat.

Mango is een van vele bestaande modemerken die de afgelopen tijd hun entree maakten in de metaverse. Onder meer Zara , Skechers , Benetton en Nike gingen Mango al voor.