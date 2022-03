Tommy Hilfiger toont Spring 2022 collectie tijdens Metaverse Fashion Week

Amerikaans modemerk Tommy Hilfiger staat officieel op het showschema van de allereerste Metaverse Fashion Week, zo laat het merk weten in een persbericht. Tommy Hilfiger zal virtueel de Spring 2022 collectie tonen.

Tommy Hilfiger showt niet alleen op de Metaverse Fashion Week georganiseerd door Decentraland, het zet ook een digitaal retail platform op waar consumenten NFT’s voor hun avatars kunnen shoppen, aldus het persbericht. Op het digitale retail platform kunnen consumenten ook gewoon fysieke items kopen.

Metaverse Fashion Week vindt plaats van 24 tot en met 28 maart in een virtuele omgeving gecreëerd door Decentraland. Meer dan vijftig luxe en digitale merken zijn uitgenodigd om hun nieuwe collecties te tonen en presentaties, discussies, concerten, afterparties en film installaties te organiseren. In samen werking met Boson Portal wordt er ook een ‘winkelgebied’ opgezet waar deelnemende merken hun digitale en fysieke items kunnen verkopen.

“Toen ik mijn gelijknamige merk in 1985 opzette, had ik nooit kunnen inbeelden dat ik een tijd zou meemaken waarin modeweken in een 3D, virtuele wereld gehouden worden,” aldus oprichter Tommy Hilfiger in het persbericht. “Terwijl we de metaverse en alles wat het te bieden heeft verder ontdekken, ben ik geïnspireerd door de kracht van digitale technologie en alle kansen die het bied te verbinden met gemeenschappen op fascinerende en relevantie manieren.”

Modemerk Tommy Hilfiger heeft zich al vaker in de virtuele wereld begeven. Zo lanceerde het in 2020 Tommy Island in het spel Animal Crossing, ging het in 2021 een strategisch partnerschap aan met Roblox en lanceerde het in 2022 Team Tommy.