Nike, Inc. neemt metaverse modebedrijf RTFKT over

Nike, Inc. is het nieuwste bedrijf op de lijst die actief investeert in de metaverse, zo blijkt uit een persbericht. Het sportbedrijf neemt namelijk metaverse modebedrijf RTFKT over. Hoeveel Nike, Inc. heeft moeten betalen voor het bedrijf is niet bekendgemaakt.

RTFKT is een gloednieuw bedrijf dat in 2020 is opgericht door Benoit Pagotto, Chris Le en Steven Vasilev. RTFKT maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gaming engines, NFT’s (non fungible tokens), blockchain en augmented reality om unieke virtuele producten en ervaringen te creëren. Het wordt in het bericht niet duidelijk of RTFKT wordt geïntegreerd in Nike, Inc. of dat het los blijft opereren onder de vleugels van Nike, Inc.

“Deze overname is een stap die Nike’s digitale transformatie versnelt en die ons in staat stelt atleten en makers op het snijvlak van sport, creativiteit, gaming en cultuur van dienst te zijn,” aldus John Donahoe, CEO van Nike, Inc. in het persbericht. “We verwerven een zeer getalenteerd team van makers met een authentiek en verbonden merk. Ons plan is om te investeren in het RTFKT merk, hun innovatieve en creatieve gemeenschap van dienst te zijn en te laten groeien en Nike’s digitale voetafdruk en mogelijkheden uit te breiden.”

“Dit is een unieke kans om het RTFKT merk verder te bouwen en we zijn verheugd om te profiteren van Nike’s kracht en expertise om gemeenschappen te bouwen waar we van houden,” aldus Benoit Pagotto, in het bericht. “Nike is het enige merk ter wereld die onze diepe passie voor innovatie, creativiteit en gemeenschap deelt en we zijn blij dat we ons merk dat volledig is gevormd in de metaverse kunnen laten groeien.”

