Mode in de metaverse: De nieuwste strategie van de modeindustrie?

Één week en drie aankondigingen van modebedrijven over stappen in de metaverse. De metaverse is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Balenciaga, Adidas Originals en modegroep OTB kondigde aan dat het zich verder gaat ontwikkelen in de metaverse. Wordt dit de nieuwste strategie van de modeindustrie?

Wat dit voor Adidas Originals betekent is nog vaag, aangezien de aankondiging alleen de vorm had van een korte video in een tweet. Balenciaga CEO Cédric Charbit was echter duidelijker tijdens het Voices of Fashion evenement van Business of Fashion. Charbit kondigde aan dat het een speciale bedrijfstak op gaat zetten voor de metaverse. Deze tak zal toegewijd zijn aan het ontdekken van kansen voor marketing en commercie binnen de virtuele wereld. Italiaanse modegroep OTB pakt het nog groter aan. De groep die eveneens het moederbedrijf is van Viktor&Rolf en Maison Margiela, lanceert namelijk een heel nieuw bedrijf genaamd BVX. BVX staat voor Brave Virtual Experience en is een knipoog naar de naam OTB dat werkelijk voor Only The Brave staat. Het nieuwe bedrijf zal zich voornamelijk focussen op het ontwikkelen van NFT en gaming. De producten, projecten en ervaringen gemaakt door BVX zijn speciaal voor de metaverse.

OTB-oprichter Renzo Rosso als persoon in de metaverse - beeld via OTB

Mode in de metaverse: Merken zetten steeds groter in

In het State of Fashion 2022 rapport komt ook de metaverse naar voren. De aandacht voor de mogelijkheden van het internet en het vormgeven van een online persoonlijkheid groeit namelijk nu consumenten meer tijd online doorbrengen. Mode speelt hier een rol in door middel van digitale modeontwerpen die gedragen kunnen worden door avatars. Op zich is het ontwerpen voor een digitale wereld niet iets nieuws. Eerdere jaren werkten modehuizen al samen met games om in-game skins te ontwikkelen. Zo ontworpen onder andere Valentino en Marc Jacobs al outfits voor karakters in Animal Crossing. Balenciaga maakte juist weer items voor het spel Afterworld, Louis Vuitton voor League of Legends en vergeet ook niet Moschino voor The Sims.

De cyberwereld biedt ook kansen voor ontwerpers, zo bleek eerder al uit een interview met Shayli Harrison, oprichter van Mutani. “De metaverse biedt ontwerpers creatieve vrijheid en een verdienmodel,” aldus Harrison eerder dit jaar tegen FashionUnited. In deze wereld gelden dezelfde sociale regels en praktische overwegingen van het echte leven namelijk niet. De virtuele wereld wordt daarom een plek voor experimenteel ontwerp.

Het zou echter mooi zijn wanneer ontwerpen gemaakt voor de ene virtuele wereld, ook bruikbaar zijn in de ander. Om het beeldend te maken: De ontwerpen van Marc Jacobs voor Animal Crossing, in League of Legends. Hier komen NFT (Non Fungible Token’s) om de hoek kijken die dit wellicht mogelijk kunnen maken. Echter is er nog veel terrein te winnen voor de mode industrie binnen de metaverse, dus is het niet gek dat bedrijven zoals OTB en Balenciaga er hele afdelingen voor op zetten. Hoe groot het aandeel van de metaverse in de bedrijfsvoering van modemerken zal worden, dat zal alleen de tijd leren.