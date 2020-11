Balenciaga toont AW21-collectie via een computerspel

Balenciaga zal de aankomende wintercollectie voor AW21 onthullen via een computerspel. Op 6 december zal het merk, onderdeel van de Kering-groep, de herfstcollectie 2021 onthullen door middel van een futuristisch computerspel dat zich afspeelt in 2031. De game heeft de naam 'Afterworld: The Age of Tomorrow'. Het idee kwam bij Creative Director Demna Gvasalia naar boven toen hij naar innovatieve manieren zocht om collecties buiten de traditionele catwalkpresentaties te tonen. In oktober onthulde Balenciaga zijn SS21-collectie ook via een ongebruikelijk medium, namelijk via een muziekvideo.

"Een thema van Balenciaga najaar 2021 is het lot van de mens, zoals blijkt uit een interactieve, gamified reis", schrijft WWD. "De wereld zoals we die kennen lijkt in eerste instantie misschien in verval te zijn, maar het is verre van een dystopische wereld en laat in plaats daarvan de langzame terugkeer zien naar een gezonder evenwicht tussen natuur en industrie."

“Een levensechte ademhalingsoefening in een virtuele utopie. Uiteindelijk is de held (zoals het wordt genoemd in Hero’s Journey-analyse) een ‘Master of Two Worlds’ geworden”, zei Balenciaga, verwijzend naar studies van archetypische helden door de Amerikaanse academicus Joseph Campbell.

In januari 2021 zou Balenciaga terugkeren naar zijn couture-roots na een onderbreking van 52 jaar, met de laatste collectie die werd getoond door de oprichter van het modehuis, Cristóbal Balenciaga. Vanwege Covid-19 is de show uitgesteld naar juli 2021, met slechts één haute couture-presentatie per jaar.

Een nieuwe seizoenskalender

Terwijl binnen de mode-industrie veel is gesproken over het verminderen van wereldwijde modeweken en het aanpassen van de kalender naar een beter beheersbaar seizoen, is Balenciaga zijn eigen weg ingeslagen bij het onthullen van zijn collecties. Het in Parijs gevestigde modehuis bevestigde dat het pre-collecties zal tonen tijdens modeweken in september en maart, en hoofdcollecties in december en juni.

Een soortgelijke strategiewijziging is doorgevoerd bij andere merken die eigendom zijn van Kering, waaronder Gucci en Saint Laurent. Gvasalia's woorden weerspiegelen het vertrek van het 'vermoeide ritueel van seizoensgebondenheid', herhaald door Alessandro Michele, die zojuist Gucci Fest heeft beëindigd. Een online-evenement dat een week duurde met een 7-delige miniserie geregisseerd door Gus Van Sant.

Modemerken en games is geen ongebruikelijke combinatie

Modemerken voelen zich al langer aangetrokken tot het fenomeen ‘gamification’ en zien het als een kanaal met potentiële inkomsten en het bereiken van een nieuw publiek. Bedrijven zoals Valentino en Marc Jacobs omarmden eerder de wereld van online gaming door kleding te ontwerpen voor personages uit Nintendo's Animal Crossing-videogame.

De Florentijnse retailer LuisaViaRoma kondigde onlangs de lancering aan van zijn Mod4-project, een interactieve game-app waarmee gebruikers een gepersonaliseerde avatar kunnen creëren en mode-uitdagingen kunnen aangaan met andere gebruikers. Afgelopen oktober onthulde Gucci een samenwerking met Drest, een interactieve modestyling-app die gebruikers uitdaagt om ad hoc looks te creëren en credits te verzamelen voor het gebruik van kleding van bekende merken. In de winkelstraat is Uniqlo onlangs een partnerschap aangegaan met Pokémon Go.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Balenciaga