Reference Festival Berlin presenteert eerste Animal Crossing-modeshow

Berlijn - Over de hele wereld zitten mensen thuis vast vanwege de corona-lockdown, en daarom spelen ze games om minder verveeld te zijn. Maar in plaats van schiet- of sportspellen, heeft een ander type game de aandacht van velen getrokken: Nintendo’s Animal Crossing.

De videogame beleeft een nostalgie-gedreven comeback sinds zijn eerste lancering bijna twintig jaar geleden. De nieuwste editie, ‘New Horizons’, werd eind maart uitgebracht en is sindsdien 11,7 miljoen keer verkocht.

Met Animal Crossing kunnen spelers hun eigen avatar creëren en aankleden. Hoewel veelgebruikte styling-opties in videogames meestal vooraf zijn vastgesteld, stelt Animal Crossing spelers in staat om hun eigen kleding te digitaliseren of hun droom-look te creëren. Daar is een hele modegemeenschap uit ontstaan. Spelers waren al ontwerpers in de afgelopen edities van Animal Crossing, ‘New Leaf’ en ‘Happy Home Designer’, maar ‘New Horizons’ maakt het mogelijk om “nog meer items dan voorheen te ontwerpen“, aldus een woordvoerder van Nintendo Duitsland tegenover FashionUnited.

Goed gestyled

Instagram-accounts zoals Nook Street Market en animalcrossingfashionarchive introduceren zelfs fashionweek-looks in de videogame en stellen deze looks beschikbaar voor de community. Zo kan iedereen virtueel stralen in zijn favoriete kleding, of het nu van Dirk Bikkembergs of Prada is.

Fotografe Kara Chung, die het animalcrossingfashionarchive-account opzette, werkte eind april al samen met Maison Valentino en heeft Marc Jacobs-items uit de lente/zomer- en herfst-collecties voor 2020 in het spel geïntroduceerd.

Beeld: Maison Valentino SS20 by Kara Chung

“Welke richting gaat mode op na de lockdown? Momenteel maken mensen contact door thuis foto’s van zichzelf te maken. Ik zie overeenkomsten met deze videogame: iedereen is een beeldmaker, stylist en model geworden,” schreef Chung in een Instagram-bericht via het animalcrossingfashionarchives-account.

New Horizons: allereerste modeshow

Haar huidige samenwerking gaat nog een stap verder, aangezien ze de eerste wereldwijde Animal Crossing-modeshow presenteert. Daar komen looks van Balenciaga, GmhB, Bottega Veneta en andere merken voorbij.

Beeld: looks die voorkomen in de modeshow

Voor de tweede editie van het Reference Festival, een artistiek evenement van PR-bureau Reference Studios, werkte Chung samen met stylist en 032c-directeur Marc Goehring. Chung nam de videografie en digitalisering van de outfits voor haar rekening, en Goehring werkte aan de styling. Michel Gaubert, die normaliter soundtracks verzorgt voor modeshows zoals die van Dior en Sacai, was verantwoordelijk voor het geluid.

Beeld: fotoshoot voor Farfetch (links) en voor Shetty Karthik (rechts)

“We hebben elkaar ontmoet via een gemeenschappelijke vriend, curator Evan Garza, die ons had benaderd voor een Animal Crossing-project in het Art Forum. Direct daarna spraken we elkaar telefonisch en dachten we dat het leuk zou zijn om samen te werken,” vertelden Chung en Goehring tegenover Vogue.

Goehring legt verder uit dat de eerste stap van de samenwerking niet veel verschilt van een gewone opname. Hij bladerde door zijn favoriete collecties van het huidige seizoen en koos de looks die hij wilde opnemen. “Je moet echt nadenken over wat je achterwege laat en waarop je focust om een specifieke look te creëren die iedereen kent en herkent,” vervolgt Goehring.

Marc Goehring gestyled door Kara Chung

Het resultaat is te zien in een ruim drie minuten durende video: een modeshow met een publiek van Animal Crossing-personages. Bekijk het hieronder.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.