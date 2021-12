Adidas hint op entree in de metaverse

Adidas is het nieuwste bedrijf dat zich aan de metaverse waagt, zo blijkt uit een tweet van Adidas Originals. In de tweet schrijft het bedrijf dat het ‘de metaverse inspringt met BoredApe, Gmoney en Punks Comic’.

De tweet bevat een korte video waarin avatars van BoredApe, Gmoney en Punks Comic te zien zijn. Adidas Originals schrijft bij de video: “Het is tijd om een wereld van oneindige mogelijkheden binnen te stappen.” Welke stap Adidas precies maakt, wordt niet duidelijk uit de video en ook op de website van het merk is weinig informatie te vinden.

Vorige week kondigde Italiaanse modegroep OTB aan dat het een speciaal bedrijf heeft opgezet, BVX, dat zich richt op het ontwikkelen van producten en ervaringen voor de metaverse. De term metaverse is voor velen nog niet heel bekend. De term werd voor het eerst gebruikt in 1992 in een boek. Hier werd de metaverse gedefinieerd als een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Na de aankondiging van OTB volgde Balenciaga met het feit dat het een bedrijfstak aan het opzetten is speciaal voor de metaverse.