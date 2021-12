Zara biedt collectie nu ook in virtuele wereld aan

Ook Zara waagt zich aan de metaverse. De nieuwste collectie van Zara in samenwerking met Ader Error zal namelijk ook aangeboden worden in de virtuele wereld dankzij Zepeto, zo blijkt uit een persbericht. Gebruikers van de app kunnen kleding en virtuele make-up kopen voor hun avatar in de Ader Error x Zara winkel in de app.

De Ader Error x Zara collectie is een ‘phygital’ collectie - een die zowel fysiek als virtueel is. De collectie wordt namelijk ‘gewoon’ in tien markten gelanceerd, zo is te lezen in het persbericht. Deze markten zijn Zuid-Korea, Spanje, Duitsland, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, China en Japan. “De ontwerpen reflecteren de lifestyle van mensen waarvan de persoonlijkheden worden gevormd door hun simultane ervaringen in de echte en virtuele wereld,” aldus het bericht. De collectie laat dan ook ‘een nieuw ‘persona’ zien gefantaseerd door beide merken’.

Het is niet duidelijk welke prijs de items voor de virtuele wereld zullen krijgen.