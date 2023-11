Gaat Shein de beurs op in Amerika? Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Shein. Credits: Shein.

De Chinese fast fashion gigant Shein betreedt mogelijk volgend jaar de Amerikaanse beurs. Shein heeft namelijk een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouders voor een beursintroductie, zo meldt een anonieme bron aan Bloomberg, volgens het Financieele Dagblad. Om de beursgang in gang te zetten, schakelde Shein Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley in. Geen van allen wilde commentaar geven. Shein hoopt op een waardering van 90 miljard dollar bij een beursgang op Wall Street, schrijft het FD. Dat de Chinese fast fashion gigant de beurs wil betreden, kwam in juni al naar buiten. Toen zou Shein al een aanvraag voor een beursgang ingediend hebben. De geruchten werden destijds niet bevestigd door Shein.