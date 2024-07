GAB neemt negen Scotch & Soda-winkels in België over

Bluestar Alliance, eigenaar van Scotch & Soda, kondigt aan dat Groep Alain Broekaert (GAB) negen Belgische Scotch & Soda-winkels heeft overgenomen die in het najaar van 2024 weer opengaan.

GAB Fashion Agency heeft negen prominente Scotch & Soda-boetieks in België overgenomen. Deze strategische zet volgt op het recente faillissement van S & S Europe B.V., een voormalige Scotch & Soda-retaillicentiehouder die eerder de negen winkellocaties beheerde die GAB heeft overgenomen. Deze aankondiging toont het geloof van GAB in de veerkracht en het toekomstige potentieel van het merk.

De beslissing om in deze locaties te investeren ligt in het vertrouwen van Groep Alain Broekaert (GAB) in de blijvende aantrekkingskracht en de onderscheidende stijl van Scotch & Soda. GAB zet zich in om de unieke charme en levendige geest te behouden die elk van deze boetieks naar hun respectieve gemeenschappen brengt.

"We zijn ongelooflijk enthousiast over deze overname", aldus Alain Broekaert, CEO van GAB. "Scotch & Soda is een merk dat diepe weerklank vindt bij modeliefhebbers, en we zien een enorme waarde in het voortzetten van het merk in België. Elk van deze boetieks neemt een speciale plaats in in hun steden, en we zijn vastbesloten om hun iconische aanwezigheid te behouden en ze tegelijkertijd te voorzien van nieuwe energie en innovatie."

GAB is verheugd om verder samen te werken met Bluestar Alliance, de eigenaar van Scotch & Soda, om een soepele overgang en voortdurende groei voor het merk in België te garanderen. De expertise en visie van Bluestar Alliance sluiten perfect aan bij de toewijding van GAB aan uitmuntendheid, waardoor deze samenwerking een veelbelovende stap voorwaarts is voor de Belgische activiteiten van Scotch & Soda.

"De samenwerking met BlueStar Alliance is een belangrijke mijlpaal voor ons", voegde Alain Broekaert toe. "Hun toewijding aan kwaliteit en innovatie weerspiegelt de onze, en samen zijn we klaar om Scotch & Soda naar nieuwe hoogten te brengen." Met deze overname bevestigt GAB zijn toewijding aan de mode-industrie en zijn passie voor het koesteren van merken die inspireren en boeien. De toekomst van Scotch & Soda in België ziet er rooskleuriger uit dan ooit, en GAB is verheugd om deze reis te beginnen met zijn gewaardeerde klanten en partners.

GAB Fashion Agency heeft de volgende gerenommeerde Scotch & Soda-locaties overgenomen:

Scotch & Soda Antwerp Lombardenvest 34, 2000 Antwerpen

Scotch & Soda Ghent Walpoortstraat 1, 9000 Gent

Scotch & Soda Bruges Noordzandstraat 21, 8000 Brugge

Scotch & Soda Knokke Lippenslaan 171, 8300 Knokke-Heist

Scotch & Soda Nieuwpoort Albert I laan 174A, 8620 Nieuwpoort

Scotch & Soda Halle Basiliekstraat 15, 1500 Halle

Scotch & Soda Brasschaat Bredabaan 248, 2930 Brasschaat

Scotch & Soda Wemmel Markt 87, 1780 Wemmel

Scotch & Soda Kortrijk Steenpoort 2, 8500 Kortrijk