Gabbiano verstevigt internationale positie met stap naar Duitsland

Gabbiano, geliefd om zijn eigentijdse ontwerpen en premium denimcollecties, maakt met trots zijn entree op de Duitse markt. "Na een succesvolle expansie naar België is het tijd voor de volgende stap."

De expansie gebeurt in samenwerking met UNICO Modeagentur GmbH. Als offciële vertegenwoordiger voor Baden-Württemberg zal UNICO een sleutelrol spelen in het versterken van de positie van Gabbiano binnen dit belangrijke modegebied.

Met diepgewortelde kennis van de Duitse modewereld, een scherp oog voor strategische merkpositionering en een persoonlijke benadering die sterke klantrelaties bevordert, is UNICO de ideale partner om Gabbiano succesvol te introduceren. Zij staan bekend om het bouwen van duurzame relaties tussen merken en klanten – een kernwaarde die naadloos aansluit bij de visie van Gabbiano. Dankzij deze samenwerking krijgt het merk toegang tot een breed scala aan retailers en fashionpartners in Duitsland, waardoor de zichtbaarheid van de collectie wordt vergroot.

HW25. Credits: Gabbiano

“We zijn verheugd om samen te werken met UNICO. Zijn ervaring, marktinzicht en passie voor authentieke merkverhalen sluiten perfect aan bij onze ambities. Dit partnerschap is niet alleen een volgende stap in onze groei, maar ook een kans om Duitse klanten kennis te laten maken met de stijl en kwaliteit waar Gabbiano voor staat.”

– Mansur Aksu, Algemeen directeur bij Gabbiano



Deze samenwerking markeert een belangrijk hoofdstuk in de Europese expansie van Gabbiano. Het merk heeft zich in Nederland bewezen met een sterke collectie die vakmanschap, moderne fits en een scherp gevoel voor stijl combineert – de samenstelling om aan de behoeftes te voldoen van de hedendaagse man. Dankzij de samenwerking met UNICO wordt deze unieke combinatie nu ook toegankelijk voor de Duitse consument.

HW25. Credits: Gabbiano

Blik op de toekomst

Mansur vervolgt: “Duitsland is slechts het begin. Hoewel we al sterke eerste stappen zetten in deze markt, zien we enorme potentie voor verdere groei. We blijven actief op zoek naar strategische partners in andere regio’s en onderzoeken ook mogelijkheden om onze voetafdruk verder uit te breiden naar andere Europese landen.”

Met de samenwerking met UNICO zet Gabbiano opnieuw een stap in de richting van zijn doel om een van de meest toonaangevende herenkledingmerken van Europa te worden.

Ben jij benieuwd naar onze collecties? Neem contact op met:

UNICO Modeagentur GmbH

HDK Haus 3, 3.OG

Mahdentalstraße 112

71065 Sindelfingen



Mobil: +49 (0)173 23 05 077

info@theunico.agency

www.theunicoagency.com