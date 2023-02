Gabor Shoes AG groeit weer na moeilijke corona-jaren

Het Duitse Gabor Shoes AG groeit weer na enkele moeilijke jaren als gevolg van de coronacrisis, dat maakt het schoenenbedrijf bekend in een persbericht. Gabor behaalt een omzet van 325 miljoen euro in boekjaar 2022 met een verkoop van 6,7 miljoen paar schoenen.

“Hoewel we de Russische activiteiten stopzetten, ging het in 2022 eindelijk weer de goede kant op. De positieve trend was duidelijk te zien in alle segmenten en in bijna alle markten”, aldus Achim Gabor, eigenaar van het schoenenbedrijf, in het persbericht. Een vergelijkingen maken met voorgaande jaren, is niet mogelijk: er worden bijvoorbeeld geen cijfers van de omzet van vorig jaar gegeven.

Naast de omzet, zit volgens Gabor ook het aantal werknemers in de lift. Gabor telde in 2022 zo’n 2700 medewerkers, waarvan 400 in Duitsland en 2300 in de twee Europese fabrieken (Portugal en Slowakije).

Gabor kijkt optimistisch naar het komende boekjaar door kansen op de internationale markt. Wel zegt de eigenaar de kostenstijgingen en prijsverhogingen in het achterhoofd te houden en rekening te houden met het onzekere klimaat.