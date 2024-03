Gabor Shoes AG houdt omzet stabiel ondanks ‘ongunstige externe omstandigheden’

Schoenenbedrijf Gabor Shoes AG heeft de omzet stabiel gehouden in het boekjaar 2023. De omzet komt voor het financiële jaar neer op 322 miljoen euro, zo blijkt uit een update.

Het bericht is heel anders dan het bericht over het voorgaande boekjaar. In 2022 behaalde het bedrijf namelijk nog een groei van 25 procent jaar op jaar. Dat nu geen hoge groei is behaald, schrijft Gabor Shoes AG toe aan ‘ongunstige externe omstandigheden’. Zo worden gematigd consumentenvertrouwen genoemd in combinatie met winkelsluitingen.

“Onze online marktplaats presteerde goed en groeide aanzienlijk in tegenstelling tot de negatieve algemene e-commerce markt”, aldus Gabor CEO Stefan Blöchinger, in het persbericht. “Ook de activiteiten in onze eigen winkels namen aanzienlijk toe. Dit zijn duidelijke tekenen dat onze merken goed werken.”

Gabor Shoes AG meldt als laatste in het bericht dat 2024 in het teken staat van ‘de consequente uitvoering van de groeistrategie’. “Het jaar zal veel beslissingen brengen die de weg vrijmaken voor toekomstige groei”, aldus Blöchinger.