Gabor waarschuwt nepwinkels: ‘We nemen juridische stappen’

Het van oorsprong Duitse schoenenmerk Gabor wapent zich tegen nepwinkels. Internationaal proberen fraudeurs onder de naam van Gabor klanten af te zetten met behulp van ‘gekopieerde informatie, een overwegend professionele uitstraling en schijnbaar goedkope prijzen’, zo schrijft Gabor in een persbericht. Het merk laat weten nu ‘consequent juridische stappen’ tegen de nepwinkels te ondernemen ‘om zijn klanten en zijn merkimago te beschermen’.

Recentelijk nog zou een bedrijf uit Maleisië het webadres gabor-ireland.com hebben gebruikt om consumenten te misleiden, aldus Gabor. Gabor startte daarop een juridische procedure tegen het bedrijf en kreeg gelijk van de World Intellectual Property Organization (WIPO). De website gabor-ireland.com is inmiddels gesloten.

Gabor is als schoenenlabel internationaal bekend. Mede daardoor is het gebruik van de merknaam door derden in strijd met het intellectuele eigendomsrecht, zo stelde de WIPO. Dat is ook het geval als deze naam nog met andere termen wordt aangevuld, zoals ‘-ireland’.