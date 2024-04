Gabor zoekt naar investeerders om groei te versnellen

Schoenenbedrijf Gabor Shoes AG is al 75 jaar in familiebezit en nu is de zoektocht naar een strategische partner begonnen. In overeenstemming met de Raad van Bestuur heeft de familie Gabor besloten om strategische opties te onderzoeken voor een verandering in de aandeelhoudersstructuur, maakte de schoenenleverancier uit Rosenheim maandag bekend.

Het doel is om de groeistrategie, die al samen met een partner is ingezet, te versnellen en de merken van de schoenenretailer, waaronder Gabor Fashion, Gabor Comfort en Pius Gabor, verder te versterken met een groter investeringsvolume. Internationalisering, met name in groeiregio's buiten Europa, en de uitbreiding van de online business staan ook op de agenda.

“We volgen een toekomstgerichte internationale groeistrategie en zijn op zoek naar een strategische investeerder die ons kan helpen om snel ons volledige potentieel wereldwijd te realiseren”, aldus Managing Director Stefan Blöchinger, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat van Gabor.

Gabor handelt ‘vanuit een sterke positie’

De aankondiging van Gabor komt een maand nadat de schoenenretailer bekendmaakte dat het de omzet in het boekjaar 2023 ‘vrijwel stabiel’ heeft weten te houden. Gabor is al jaren winstgevend, heeft een gezonde balans - de totale omzet van alle merken inclusief licenties bedroeg vorig jaar 322 miljoen euro - en is ideaal gepositioneerd voor de toekomst en de volgende stap.

“Het bedrijf handelt vanuit een sterke positie”, zegt Blöchinger. “Gabor is als groep de afgelopen decennia succesvol uitgebreid. Nu is het een goed moment om de volgende stap te zetten.”

Blöchinger benadrukte ook de jarenlange reputatie van Gabor als een wereldwijd actieve onderneming met sterke merken en een solide basis van vertrouwen, zowel in de detailhandel als onder klanten. Dit moet de basis vormen voor toekomstige groei. Het bedrijf uit Rosenheim streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever en producent te blijven.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.