Galeria Karstadt Kaufhof vraagt bescherming tegen schuldeisers aan

Galeria Karstadt Kaufhof, de modegroep achter het Duitse Karstadt, Galeria Kaufhof en het Belgische Galeria Inno heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Dit meldt het bedrijf tegen het Duitse persbureau DPA.

“De moeilijke economische gevolgen van de coronacrisis voor de non-food handel en de implementatie van staatssteun via de bank hebben deze stap noodzakelijk gemaakt,” aldus het statement in handen van DPA. “In het huidige financiële jaar verwachten we een ebitda van meer dan 100 miljoen euro. Terwijl we onder bescherming zijn tegen crediteuren doen we er alles aan om te zorgen dat we op eenzelfde pad verder kunnen,” aldus CEO Miguel Müllenbach, in het statement.

Galeria Karstadt Kaufhof was voor de coronacrisis al begonnen met de herstructurering en de fusie van de diverse warenhuizen binnen de groep. Müllenbach meldt in het bericht dat dit proces een goede start heeft gehad.