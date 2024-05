Galeria Karstadt Kaufhof wil naam versimpelen naar Galeria

Na de overname krijgt Galeria Karstadt Kaufhof een nieuwe naam. De woorden ‘Karstadt’ en ‘Kaufhof’ worden eind juli geschrapt, waarna het bedrijf verder gaat onder de naam Galeria, zo maakt curator Stefan Denkhaus dinsdag bekend.

“Veel nieuwere winkels hebben al enkel Galeria op hun gevel staan”, zei de curator. De drie insolventieprocedures in het recente verleden zijn nauw verbonden met de namen. Daarom wilden ze ‘een oude vlecht’ doorknippen.

Galeria al winstgevend

Het management van Galeria was tevreden met de huidige ontwikkeling van het bedrijf.

“We zijn nu al winstgevend. Dit zal nog toenemen als we in augustus van de oude huurprijzen afkomen”, zei Denkhaus. Galeria is goed op weg naar een zekere toekomst. “We zorgen ervoor dat elke winkel op zichzelf winstgevend is en zijn eigen cashflow kan genereren”, aldus Galeria-baas Olivier Van den Bossche.

Onlangs werd bekend dat 16 van de 92 winkels eind augustus moesten sluiten. Een consortium bestaande uit de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en de investeringsmaatschappij BB Kapital SA, eigendom van ondernemer Bernd Beetz, wilden Galeria overnemen. De nieuwe eigenaren hebben tot nu toe geweigerd commentaar te geven op het concept of het bedrag van de geplande investering.

Curator Denkhaus diende onlangs een insolventieplan in bij de bevoegde rechtbank in Essen. Hieruit moet blijken hoe de warenhuisketen kan worden gereorganiseerd en in de toekomst weer winstgevend kan worden geëxploiteerd. De overname door NRDC en Beetz zal alleen plaatsvinden als de schuldeisers op 28 mei akkoord gaan met het insolventieplan en het vervolgens opnieuw wordt bevestigd door de rechtbank. Denkhaus wil het bedrijf eind juli overdragen aan de nieuwe eigenaren. Galeria heeft begin januari de insolventie aangevraagd. Het is de derde insolventie in drieënhalf jaar.