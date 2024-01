Galeria wil af van adviesbureau Retail Capital Partners

Olivier van den Bossche, die sinds ongeveer acht maanden CEO van Galeria Karstadt Kaufhof GmbH is, wil afscheid nemen van adviesbureau Retail Capital Partners (RCP). Volgens berichten in de Duitse krant Lebensmittelzeitung stoort de nabijheid van RCP bij aandeelhouder Signa hem.

De betrokkenheid zou zich tot aan de top van beide bedrijven afspelen. RCP was niet alleen actief voor Galeria, maar in veel bedrijven van de hele Signa Group. Van den Bossche beschuldigt RCP, dat al vele jaren voor de retailer werkt, er ook van buitensporige vergoedingen te vragen voor relatief bescheiden successen. Er wordt gesproken over bedragen met dubbele cijfers, alleen al voor het laatste boekjaar. In plaats daarvan wil Van Den Bossche de kosten verlagen.

Op dit moment zou RCP slechts op kleine schaal actief zijn in het bedrijf en slechts sporadisch ondersteuning bieden op de financiële afdeling. Maar naar verluidt zijn ook daar de dagen geteld. Van den Bossche is al op zoek naar een vervanger, maar wil de financiële afdeling niet extra belasten vanwege de insolventieprocedure waar Galeria sinds begin januari in verwikkeld is. Om de continuïteit te waarborgen heeft CFO Guido Mager zijn contract, dat eind 2023 zou aflopen, met zes maanden verlengd.

Maar er zijn ook andere geluiden: RCP, bijvoorbeeld, heeft het bedrijf de afgelopen jaren "gedragen". Desgevraagd hebben de drie bedrijven nog geen commentaar gegeven op de gebeurtenissen.