GANG reorganiseert distributie in regio Oost-Duitsland

Kerstin Otto gaat met pensioen – STARDUST GmbH neemt de regio over.

Na vele succesvolle jaren bij GANG, Chini & Company, gaat Kerstin Otto op 30 juni 2026 met welverdiend pensioen. Tegelijkertijd neemt STARDUST GmbH, onder leiding van Jens Cimander, de vertegenwoordiging voor de regio Oost-Duitsland over.

Voor GANG is deze wisseling meer dan alleen een personele verandering. Het is de overdracht van een partnerschap dat door de jaren heen is gegroeid, gekenmerkt door vertrouwen, een persoonlijke band en een gedeelde passie voor de retail.

“Roberto Chini heeft mij vele jaren geleden Oost-Duitsland toevertrouwd – daar ben ik hem tot op de dag van vandaag zeer dankbaar voor”, aldus Kerstin Otto. “Samen hebben we vele succesvolle jaren beleefd, sterke partnerschappen opgebouwd en het merk GANG in de retail continu verder ontwikkeld.”

De nauwe samenwerking met retailpartners stond hierbij altijd centraal: “Bij GANG hebben we er altijd alles aan gedaan om onze retailers een goed gevoel bij het merk te geven en langdurige relaties op te bouwen. Dat is precies wat GANG voor mij altijd zo bijzonder heeft gemaakt.”

Kerstin Otto bedankt Roberto Chini uitdrukkelijk voor het jarenlange vertrouwen en zijn loyaliteit als ondernemer en als mens. Ook bedankt ze alle teams binnen het bedrijf voor de collegiale samenwerking door de jaren heen.

“Mijn grootste dank gaat echter uit naar onze retailers in de regio Oost. Veel van deze ontmoetingen zullen mij nog lang na mijn professionele carrière bijblijven.”

Met STARDUST GmbH neemt per 1 juli 2026 een ervaren en in de modesector gevestigd agentschap de regio over. Jens Cimander en Franci Dähn-Wollenberg hebben meer dan 30 jaar ervaring in de modebranche. Het agentschap heeft showrooms in de Grünberger Höfen in Berlijn en in het Glashaus in Schkeuditz en vertegenwoordigt onder andere merken als Petrol Industries en Deeluxe.

“Wij kijken erg uit naar de samenwerking met GANG en om de succesvolle ontwikkeling in de regio Oost samen voort te zetten”, verklaart Jens Cimander. “Persoonlijke aandacht, vertrouwen en een collegiale samenwerking met de retail staan daarbij voor ons voorop."

Ook in de toekomst blijft GANG trouw aan zijn duidelijke merk-DNA: Italiaanse roots, een passie voor denim, expertise in broeken en een partnerschap op gelijkwaardig niveau. Het door een familie gerunde modemerk is in 1994 opgericht door Roberto Chini en staat voor ‘Fashion that fits perfectly’.

Met deze overdracht kiest GANG bewust voor continuïteit, een persoonlijke benadering en langdurige partnerschappen in de retail.

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