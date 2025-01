Ganni tekent afnameovereenkomst met Ambercycle voor circulair polyester

Het Deense damesmodemerk Ganni A/S heeft zijn duurzaamheidsdoelen verder versterkt door een afnameovereenkomst te ondertekenen met Ambercycle, een innovator op het gebied van circulair textiel uit Los Angeles. De overeenkomst zorgt ervoor dat Ganni 20 procent van zijn gebruik van nieuw polyester en gerecycled polyester uit flessen vervangt door Ambercycle’s geregenereerde polyester, dat wordt geproduceerd uit afgedankte textiel. De twee bedrijven werken al samen sinds 2021 en Ganni introduceerde afgelopen herfst drie items die gemaakt zijn van Ambercycle’s circulaire vezel, genaamd cycora®.

Deze overeenkomst is een belangrijke stap in Ganni’s strategie om zijn CO2-voetafdruk met 50 procent te verminderen tegen 2027. Het merk streeft er ook naar om 10 procent van de materialen in zijn collecties in 2025 te betrekken uit ‘Fabrics of the Future’. Voor Ambercycle betekent de deal een belangrijke erkenning van de potentie van hun circulaire technologieën in de mode-industrie.

Beide bedrijven benadrukken in het persbericht van Ambercycle het belang van samenwerking voor een toekomst waar mode een minder vervuilend effect heeft op de planeet. "Deze samenwerking is essentieel voor het opschalen van circulaire materialen en het verminderen van de milieu-impact van de mode-industrie," zegt Nicolaj Reffstrup, oprichter van Ganni. Shay Sethi, medeoprichter en CEO van Ambercycle, voegt eraan toe: "Samenwerking is de sleutel tot het bouwen van een circulaire toekomst."