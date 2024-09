In beeld: De eerste modeshow van Ganni tijdens Paris Fashion Week

Het Kopenhaagse modemerk Ganni staat met zijn lente/zomer 2025-collectie genaamd ‘The Craft’, voor het eerst op het schema van Paris Fashion Week. Voor Ganni is de show in Parijs de eerste keer dat ze buiten hun Deense thuisland op de catwalk verschijnen.

Ganni kiest dit seizoen intuïtief voor Parijs, zo laat CEO Laura du Rusquec weten. De Franse modehoofdstad sluit aan bij de merkwaarde en schaal van het merk. De nieuwe collectie ‘The Craft’ draait daarom om “moed, empowerment en verbinding," aldus het persbericht.

Ditte Reffstrup, Creative Director van Ganni, onderstreept dat er verantwoorde stoffen zijn gebruikt in de nieuwe collectie via het ‘Fabrics of the Future’-programma, een initiatief dat in 2019 door Ganni is opgezet om innovatieve materialen te onderzoeken, testen en uiteindelijk op te schalen. Het merk lijkt zowel op ontwerp als innovatie vooruitgang te hebben geboekt.

Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de getoonde modeshow in Parijs. Ganni wil voornamelijk zijn doelgroep aanspreken, namelijk vrouwen met “intuïtieve zelfverzekerdheid en dynamische energie.”

Bekijk hieronder beelden van de SS25-show van Ganni tijdens Paris Fashion Week.

Look 1: De openingslook van Ganni is een moderne 'office look' in gebroken wit Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 2: Een lange beige trenchcoat met lichte sjaal en veterlaarzen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 3: Ganni combineert zware stoffen met lichte stoffen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 4: Ganni maakt gebruik van 'Fabric of the future', zoals op de T-shirt jurk afgebeeld Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 5: Een jurk met veterlaarzen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 6: groen is een kleur die terugkomt in de collectie Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 7: Een volledig groene look Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 8: Ganni presenteert een T-shirt jurk met daarop 'Ganni SS25 Copenhagen & Paris' Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 9: Vetertas van Ganni Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 10: Een look in panterprint Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 11 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 12 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 16 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een jurk met bloemenprint Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 28: Ganni toont donkergrijze denim Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 32 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 33 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Look 34: Een roze look bestaande uit een bodywarmer, wijde broek, doorzichtige jurk en tas Credits: ©Launchmetrics/spotlight