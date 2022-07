Gap Inc. CEO Sonia Syngal stapt op

De CEO van Gap Inc., Sonia Syngal, stapt op bij het bedrijf, zo laat het weten in een persbericht. Ze vertrekt bij het bedrijf na een korte transitieperiode. Bob Martin zal de functie van interim-CEO op zich nemen.

Syngal werkte al ruim 18 jaar bij Gap. Inc. Sinds maart 2020 was ze de CEO van Gap Inc. en daarvoor werkte ze bij Old Navy - een van de merken uit het portfolio van Gap Inc. De zoektocht naar een vervanger voor Syngal is al begonnen, zo blijkt uit het bericht van het bedrijf.

Naast het vertrek van Syngal kondigt Gap. Inc de komst van Horacio Barbeito aan als de nieuwe CEO van Old Navy. Hij zal in de functie starten per 1 augustus. Barbeito werkte hiervoor ruim 26 jaar bij Walmart.