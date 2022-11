Gap Inc. groeit omzet in derde kwartaal maar jaarcijfers blijven tot dusver rood

Gap Inc., eigenaar van de merken Old Navy, Gap, Banana Republic en Athleta, behaalde in het derde kwartaal dat eindigde op 29 oktober een omzet van 4,04 miljard dollar (3,89 miljard euro). Terugkijkend op de eerste drie kwartalen van het huidige financiële jaar daalde de omzet van Gap, Inc., van 12,1 miljard dollar (11,66 miljard euro) vorig jaar, naar 11,4 miljard dollar (10,99 miljoen euro) dit jaar.

Het operationeel inkomen lag op 186 miljoen dollar (179,3 miljoen euro). Dit is inclusief 53 miljoen dollar (51,09 miljoen euro) bijzondere waardeverminderingen in verband met het de beëindiging van de samenwerking tussen Gap Inc. en Yeezy, en daarmee ook het einde van Yeezy Gap. Ook een winst van 83 miljoen dollar (80,01 miljoen euro) in verband met de verkoop van het Britse distributiecentrum van het bedrijf is hierin meegerekend.

Kijkend naar het huidige financiële jaar tot nu toe is er een operationeel verlies geleden van 39 miljoen dollar (37,6 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar werd er nog een operationele winst van 802 miljoen dollar (773,1 miljoen euro) behaald.

Voor Gap was de netto omzet net als vorig jaar 1,04 miljard dollar (1 miljard euro). Wanneer de cijfers van dit jaar worden geïnterpreteerd op basis van het exact hetzelfde aantal winkels, bedrijven, activiteiten als vorig jaar, de zogenoemde ‘vergelijkbare verkopen’, stegen de verkopen met vier procent.

Bij Old Navy steeg de omzet in het derde kwartaal met twee procent naar 2,1 miljard dollar (2,02 miljard euro). De vergelijkbare verkopen daalde met één procent. Bij Banana Republic steeg de omzet met acht procent naar 517 miljoen dollar (498,4 miljoen euro. De vergelijkbare verkopen stegen met tien procent. Tot slot behaalde Athleta een omzet van 340 miljoen dollar (327,8 miljoen euro), een stijging van zes procent ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkbare verkoop bleef voor Athleta gelijk.

Over de toekomst geeft Katrina O’Connell, uitvoerend vice president en CFO van Gap Inc. aan dat hoewel de resultaten geboekt in het derde kwartaal vooruitgang tonen, er in het licht van ‘het onzekere consumentenklimaat’ gedurende de rest van boekjaar 2022 een voorzichtige aanpak gehanteerd zal blijven worden. “Op de korte termijn blijven we ons richten op de maatregelen die nodig zijn om onze voorraden te verminderen, ons assortiment opnieuw in evenwicht te brengen om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de consument, onze investeringen agressief te beheren en te herwaarderen, en onze balans te versterken”, aldus O’Connell.

“Hoewel er werk aan de winkel is, geloven we dat we de juiste stappen zetten om Gap Inc. te positioneren voor duurzame, winstgevende groei en om onze aandeelhouders op de lange termijn waarde te bieden”, sluit O’Connell af. Ook interim-CEO en uitvoerend voorzitter Bob Martin uit zich positief over de toekomst: "Ik ben er diep van overtuigd dat we een portefeuille hebben met iconische merken waar onze klanten van houden, ik heb meer vertrouwen in ons platform om het hefboomeffect en de schaalvoordelen te vergroten en ik geloof in het vermogen van het team om resultaten te boeken.”

Over de te verwachten strategie van Gap, Inc. licht hij toe: “We hebben onze focus op de uitvoering verscherpt om de winstgevendheid en de kasstroom te optimaliseren, we voeren onze activiteiten strikter uit en brengen onze assortimenten in overeenstemming met wat onze klanten ons vertellen. Hoewel onze inspanningen de eerste tekenen van verbetering laten zien, is het duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om te leveren wat onze klanten, werknemers en aandeelhouders van Gap Inc. verwachten."