Gap Inc. klimt uit de rode cijfers in tweede kwartaal 2023

Het Amerikaanse modebedrijf Gap Inc. klimt uit de rode cijfers in het tweede kwartaal van 2023. Gap Inc. noteert onderaan de streep namelijk een winst van 117 miljoen dollar, omgerekend 108 miljoen euro. In het tweede kwartaal van boekjaar 2022 noteerde het Amerikaanse modebedrijf nog een verlies van 49 miljoen dollar (45 miljoen euro), zo blijkt uit de gedeponeerde kwartaalcijfers.

De omzet van Gap Inc. ligt op ongeveer hetzelfde niveau in vergelijking met een jaar eerder en bedraagt 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro). Dat is zo’n 300 miljoen dollar minder dan een jaar eerder. Gap Inc. ziet zijn omzet in de winkels teruglopen met 7 procent. De online verkopen lopen terug met 11 procent, maar representeert nog steeds 33 procent van de totale omzet.

Het modemerk Gap ziet zijn omzet nog steeds het hardst teruglopen. Dat was in het eerste kwartaal van dit jaar ook het geval. Nu noteert het een omzetdaling van 14 procent. In bedragen betekent dat, dat de omzet op 755 miljoen dollar (699 miljoen euro) eindigt. Old Navy haalt de meeste omzet binnen: 1,96 miljard dollar (1,82 miljard euro). Hier daalt de omzet met 6 procent. Banana Republic krimpt zijn omzet met 11 procent en Athleta met slechts één procent.

“Als we naar de lange termijn kijken, geloven we dat onze focus op het ontsluiten van de waarde van onze belangrijke en iconische merken in combinatie met de transformerende maatregelen die we nemen om onze operationele structuur te verbeteren Gap Inc. weer op weg zal zijn naar duurzame, winstgevende groei en waarde voor onze aandeelhouders”, stelt Katrina O’Connell, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer (CFO), in het kwartaalverslag.

Vooruitkijkend op het derde kwartaal verwacht O’Connell dat de omzet kan dalen met lage dubbele cijfers. Voor het gehele boekjaar verwacht de CFO dat de omzet kan dalen met ‘een paar procent’ ten opzichte van de omzet een jaar eerder. Er moet wel bij vermeld worden dat de omzet van boekjaar 2022 een omzet van ongeveer 300 miljoen dollar van Gap China bevatte.