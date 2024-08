Gap, Inc. rapporteert sterk tweede kwartaal dankzij ‘heropleving’ van merken

Het Amerikaanse modebedrijf Gap, Inc., met de merken Old Navy, Banana Republic en Athleta in het portfolio, heeft een sterk tweede kwartaal van 2024 achter de rug. Dit blijkt uit een financieel verslag. Op basis van de kwartaalcijfers verhoogt het bedrijf de vooruitzichten voor het komende jaar.

De netto-omzet van Gap, Inc. bedroeg 3,7 miljard dollar (3,3 miljard euro), een stijging van 5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De bedrijfswinst bedroeg in het tweede kwartaal van het jaar 293 miljoen dollar, vorig jaar was dit 205 miljoen dollar. Onderaan de streep noteert het modeconcern een nettowinst van 206 miljoen dollar (186 miljoen euro).

"In vergelijking met waar we slechts een jaar geleden stonden, staan we nu sterker op belangrijke gebieden die ertoe doen, zoals netto-omzet, marges en onze kaspositie. Bovendien boeken we consistente vooruitgang in de heropleving van onze merken," aldus Richard Dickson, voorzitter en CEO van het bedrijf.

Gap, Inc. profiteert van een sterk merkenportfolio

Alle merken in het portfolio van Gap, Inc. lijken goed te presteren, behalve het sportkledingmerk Athleta. De netto-omzet van Athleta staat op 338 miljoen dollar en daalde met 1 procent. Het bedrijf verwacht dat Athleta de rest van het jaar weer een positieve vergelijkbare omzetgroei zal laten zien.

Het merk Old Navy kent een netto-omzet van 2,1 miljard dollar, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar.

De netto-omzet van het merk Gap steeg met 1 procent naar 766 miljoen dollar. Dit cijfer is te danken aan ‘recente inspanningen in de afgelopen drie kwartalen om het merk nieuw leven in te blazen.’

Banana Republic rapporteerde een netto-omzet van 479 miljoen dollar, gelijk aan vorig jaar.