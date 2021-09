Gap Inc. sluit deal met omnichannel-retailer Next Plc.

Omnichannel-retailer Next Plc. en modemerk Gap Inc. hebben een overeenkomst gesloten om de activiteiten van Gap in het Verenigd Koninkrijk en Ierland voort te zetten als franchisepartner, dat maken de modemerken vandaag bekend in een persbericht.

De deal betreft een joint venture waarbij geselecteerde fysieke locaties en e-commerce-activiteiten via het Next Total online platform worden geëxploiteerd, zo is te lezen. Een interessante uitdaging, want Next heeft zich de afgelopen jaren neergezet als een vooruitstrevend en het best geleide retailbedrijf op de Britse eilanden. Gap worstelde daarentegen met het behouden van zijn fysieke winkels.

In het persbericht laat Gap weten de nieuwe deal als een mogelijkheid te zien om te werken in een ‘efficiënter partnermodel’. Het modemerk voegt eraan toe dat het mogelijk zou zijn om zijn klanten weer te ontmoeten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.