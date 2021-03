Gap Inc. verkoopt kindermode merk Janie and Jack aan Go Global Retail

Amerikaanse modegroep Gap Inc. verkoopt kindermodemerk Janie and Jack, zo meldt het bedrijf. Het merk gaat over in de handen van investerings platform Go Global Retail. Hoeveel geld bij de overname gemoeid is, is niet bekend.

Go Global Retail wordt eigenaar van het e-commerce platform, alle huurcontracten van de winkels en alle activa van Janie and Jack, zo is te lezen in het bericht. De verkoop van het kindermodemerk is onderdeel van Gap Inc.’s Power Plan 2023. “We prioriteren de strategische focus en middelen voor de groei en potentie van onze merken Old Navy, Gap, Banana Republic en Athleta,” aldus Sally Gilligan, hoofd van strategie bij Gap Inc. in het persbericht.

Janie and Jack werd in 2019 overgenomen door Gap Inc. maar wisselt dus na twee jaar al weer van eigenaar. Het merk heeft 115 winkels in de Verenigde Staten en een eigen e-commerce tak.