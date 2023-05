Gap Inc. vermindert verlies met 144 miljoen in eerste kwartaal 2023

Het Amerikaanse Gap Inc. weet zijn omzet in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 nagenoeg gelijk te houden en vermindert zijn verlies met 144 miljoen dollar (134 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

In het eerste kwartaal van financieel jaar 2022 noteerde Gap Inc. nog een verlies van 162 miljoen dollar (151 miljoen euro). Nu is dat ‘slechts’ 18 miljoen dollar, omgerekend 16,8 miljoen euro.

De omzet bedraagt 3,3 miljard dollar (3,1 miljard euro) en ligt daarmee zes procent onder het niveau van vorig jaar (3,5 miljard dollar - 3,3 miljard euro). De winkelomzet daalde met vier procent en online zag het bedrijf de omzet met negen procent dalen. De e-commerce vertegenwoordigt nog steeds 37 procent van de totale omzet.

Gap ziet zijn omzet het meest teruglopen met dertien procent. Dit zijn cijfers inclusief de negatieve effecten van de verkoop van Gap China, het stopzetten van Yeezy Gap en de effecten van de wisselkoersen. Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten ziet het merk een omzetdaling van slechts één procent. Dan wordt de daling toegeschreven aan ‘een aanhoudende zwakte in de categorieën voor actieve kleding en kinderkleding, evenals winkelsluitingen in Noord-Amerika'.

Old Navy is nog steeds de grootste inkomstenbron van het bedrijf en haalt 1,8 miljard dollar, omgerekend 1,7 miljard euro binnen. Dat is één procent minder dan een jaar eerder. Banana Republic noteert een omzet van 432 miljoen dollar (403 miljoen euro) en Athleta 321 miljard dollar (299 miljard euro).

Katrina O’Connell, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Financial Officer, ziet de rest van het jaar positief in. “We blijven van mening dat we de juiste stappen zetten met Gap Inc. weer op weg naar duurzame, winstgevende groei en het creëren van waarde voor onze aandeelhouders op de lange termijn.”

In het vooruitzicht wordt wel rekening gehouden met het macro-economische klimaat, waardoor het bedrijf schat dat de netto-omzet in het tweede kwartaal zal dalen. Een specifiek percentage wordt niet benoemd. Wel wordt de mogelijke daling al toegeschreven aan het feit dat het bedrijf vorig jaar Gap China verkocht en daardoor eenmalig meer inkomsten genereerde.