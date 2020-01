Gap Inc wil niet langer Old Navy in een ander bedrijf onderbrengen

Gap Inc heeft besloten Old Navy toch niet in een apart bedrijf onder te brengen. Dit maakt Gap Inc bekend in een persbericht. Eerder deelde het bedrijf de wens om Old Navy te scheiden van Gap Inc.

“Het plan om te scheiden kwam voort uit onze toewijding om waarde te creëren voor ons portfolio van iconische merken,” aldus interim CEO en president van Gap Inc. in het persbericht. “Hoewel de objectieven voor een separatie relevant blijven, heeft onze directie besloten dat de kosten en de complexiteit van het scheiden van de bedrijven, in combinatie met zachtere resultaten, ons vermogen om waarde te creëren limiteren.”

In het bericht wordt eveneens gemeld dat Gap Inc ‘hard werkt om de resultaten te stabiliseren en verbeteren’.