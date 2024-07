Gas zet in op buitenlandse verkoop en een omzet van 100 miljoen in 2027

Een collectie waarvan de absolute hoofdrolspeler het product is en die de frisheid en positiviteit omarmt die typisch zijn voor mensen met een dromersziel. Kortom, het optimisme dat al 40 jaar het kenmerk is van het merk Gas, dat in 1984 werd opgericht in Chiuppano in de provincie Vicenza, komt weer tot leven met een expansiestrategie die zich richt op het buitenland, met name Duitsland. Op de stand van Pitti Uomo, de beurs in Florence, sprak Gas CEO Rino Castiglione en creatief directeur Gregoria Carmagnini met FashionUnited over de initiatieven die op stapel staan voor het merk.

Een dubbelcijferige groei is gepland voor 2024

"We hebben hard gewerkt om het bedrijf veilig te stellen," legde Castiglione uit, eraan herinnerend dat de nieuwe koers van het merk in juni 2022 begon met de afronding van de overname door het bedrijf Milano 1984, waarbij werd geparticipeerd door investeringsholdings Alpha Square Invest, Dea Capital Duke en Bordin Holding. Gas Milano 1984 telt nu 180 werknemers, heeft zijn hoofdkantoor in Chiuppano behouden en bezit een showroom in Milaan.

"We hebben gekozen voor Pitti, dat een belangrijke showcase blijft, om kopers een product te presenteren waaraan we hard hebben gewerkt," voegt de CEO toe. Het resultaat is een collectie die gericht is op beleving. 'We are rainbow makers' is de boodschap die door de denim kledingstukken loopt, maar ook door luchtige en zweverige zijden jurken, sweatshirts, denim pakken en tijdloze jumpsuits. "Bij de ontwikkeling van het nieuwe product wordt zowel rekening gehouden met de Italiaanse klant als met klanten van over de hele wereld," benadrukt Carmagnini, die aangeeft dat de lente-zomercollectie 2025 het beste omvat van de denim die de roemrijke geschiedenis van het merk Gas heeft gemaakt, aangevuld met een flinke dosis chique en coole kledingstukken. Het erfgoed gekoppeld aan de sportwereld blijft zeker een belangrijke hoeksteen en is ook verbonden met toekomstige ontwikkelingen, zozeer zelfs dat het merk Gas Sport is geregistreerd. "Maar muziek zit ook in onze toekomstplannen," voegt de creatief directeur toe.

Gas SS25 Credits: Gas

Vanuit economisch oogpunt is het doel een groei met dubbele cijfers voor het huidige jaar en het bereiken van 100 miljoen euro in 2027. 2023 wordt afgesloten op ongeveer 40 miljoen. Momenteel is de Italiaanse markt goed voor 70-75 procent van de omzet. "De Italiaanse, Spaanse, Zwitserse en Hongaarse markten hebben de nieuwste collecties al kunnen waarderen, terwijl de Benelux en Duitsland dat al doen sinds de lente-zomercollectie van 2025," zei de CEO, die herinnerde aan de joint venture op de Indiase markt met Reliance Brands, de grootste distributeur van high-end merken in India, die nu ongeveer 85 internationale labels heeft.

"India is een belangrijke groeimarkt," merkte Castiglione op. Wat Europa betreft, richt Gas Milano 1984 zich vooral op de Duitse markt. "Onze collecties worden steeds internationaler en moeten rekening houden met de pasvormvereisten van de verschillende markten," zei Carmagnini, die aangaf dat de voorstellen voor de voorjaars-zomer een totale look voor elke gelegenheid omvatten. Denim speelt de hoofdrol, gecombineerd met coole en eigentijdse kleding.

Het eerste deel van de collectie viert de lente als een tijd van verandering, waarin de garderobe wordt vernieuwd en felle kleuren de overhand nemen. De wassingen van denim en de kleuren van de kledingstukken zijn geïnspireerd op de delicate tinten van de hemel, die de essentie van dit overgangsseizoen naar de zomer vastleggen en uitnodigen om uit de dagelijkse routine te stappen. Dit leidt tot de koelere, zomerse ziel van de collectie, vertaald in het gebruik van stoffen zoals linnen, katoengaas, zijde en Tencel.

Het kleurenpalet weerspiegelt het thema van de collectie, met steeds meer pastelkleuren die naarmate het seizoen vordert gewassen en verouderd worden, en natuurlijke, delicate stoffen die de sfeer van zomerse lichtheid oproepen.

Voor mannen dringt blauw op met tinten en intensiteit die diepte geven aan de lijn, afgewisseld met heldergroene tinten en neutrale pasteltinten. Voor vrouwen creëren lavendeltinten, lichtblauw en tule roze een etherische sfeer.

T-shirts krijgen een doorleefd en toch geraffineerd karakter en weerspiegelen het verlangen naar de zomer. Beide genres bevatten details uit de werkkledingwereld, geherinterpreteerd met een op maat gemaakte aanpak door middel van sets in indigo en kleur, die een verfijnde visie op werkkleding benadrukken met jasjes en broekpakken.

Om het 40-jarig jubileum van het merk te vieren, werd bovendien het project 'Denim Archive' ontwikkeld: een capsulecollectie van zes denims van topkwaliteit, gemaakt in Italië van stof tot afwerking, als eerbetoon aan het DNA van het merk.

Gas SS25 Credits: FashionUnited

Gas SS25 Credits: Gas