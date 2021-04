‘Gebroeders Fung overwegen verkoop Delvaux’

De broers Victor en William Fung, twee miljardairs uit Hong Kong, onderzoeken de mogelijkheid om hun aandeel in het Belgische luxe tassenmerk Delvaux te verkopen. Dat melden bronnen tegenover persbureau Bloomberg. Victor en William Fung zouden adviseurs hebben ingeschakeld en contact hebben gezocht met potentiële kopers.

Hoe groot het aandeel van de broers in Delvaux precies is, is onduidelijk. Ze verkregen het aandeel in 2011, samen met de Singaporese investeringsmaatschappij Temasek Holdings. Samen zouden zij het meerderheidsaandeel in Delvaux hebben. Woordvoerders voor beide partijen gaven geen commentaar op vragen van Bloomberg.

Delvaux werd in 1829 opgericht in Brussel door Charles Delvaux. In 1883 werd het benoemd tot Belgische hofleverancier van lederwaren. Het tassenmerk zou volgens de bronnen van Bloomberg momenteel tussen de 500 en 600 miljoen dollar (omgerekend tussen de 416 en 499 miljoen euro) waard zijn.