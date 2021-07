Geef uw seizoensuitverkoop een boost met Connected Retail van Zalando

Het verbinden van webshops en fysieke winkels is al jarenlang een belangrijke bezigheid in de mode-industrie. Nu nog meer dan ooit omdat veel consumenten vanwege de coronapandemie online hun aankopen doen.

Connected Retail is Zalando’s fysieke-naar-digitale oplossing. Met deze oplossing kunnen meer dan vierduizend actieve retailers hun online verkoop een boost geven en miljoenen Zalando-klanten bereiken via een risicovrij en gebruiksvriendelijk platform.

Wat is Connected Retail?

Connected Retail werd gelanceerd in oktober 2018 en breidt zich geleidelijk uit over Europa. De oplossing is momenteel beschikbaar in Duitsland, Nederland, Denemarken, Polen, Spanje, Zweden, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Zwitserland. Italië volgt later dit jaar.

Connected Retail biedt zowel kleine lokale merken en verkopers als grote warenhuizen en consumentenmerken de mogelijkheid hun bedrijf zowel online als in de winkel sterker te maken door de zichtbaarheid te vergroten en producten te verkopen aan miljoenen actieve Zalando-klanten verspreid over heel Europa.

Door offline voorraden te koppelen aan het Zalando-platform kunnen retailers hun omzet en winst per vierkante meter verhogen. Daarnaast kunnen ze meer stijlen aanbieden en, zeker niet onbelangrijk, merkbekendheid creëren bij de online klanten van Zalando. Dit kan vooral voordeel opleveren bij belangrijke seizoensuitverkopen. Connected Retail kan tijdens de uitverkoop uw online zichtbaarheid vergroten zodat u extra inkomsten genereert.

"Afhankelijk van de grootte van de winkel kunnen handelaren een omzetstijging realiseren van wel 60 procent," legt Zalando uit.

Met Connected Retail kunt u miljoenen potentiële nieuwe klanten bereiken

Het platform biedt online content, inlogsoftware, klantenondersteuning, betalingsopties en persoonlijke accountmanagers zonder opstartkosten of dure systeemintegraties.

Retailers en merken houden volledig de controle. Kies wat u verkoopt, bepaal uw eigen prijs en controleer uw eigen voorraad terwijl de klanten van Zalando nieuwe merken ontdekken. Dat alles met dezelfde Zalando-service die ze gewend zijn op het gebied van verzending, retourzendingen en klantenservice.

Zalando investeert dit jaar 50 miljoen euro extra in de verdere ontwikkeling van het platform. De plannen voor de toekomst omvatten het uitrollen van click & collect en regelingen voor retourneren in de winkel om Zalando-klanten terug te lokken naar de winkelstraten.

Hoe werkt de Connected Retail commissieregeling?

Om fysieke retailers tijdens de pandemie te ondersteunen, heeft Zalando zijn commissiemodel voor Connected Retail op alle internationale markten tot het einde van het jaar verlaagd. Vanaf 2022 zal het model onder het marktgemiddelde liggen en worden gespreid afhankelijk van de productcategorie en de artikelprijs.

Hoe word ik verkoper op Connected Retail?

Om u als retailer aan te melden voor Connected Retail moet u eigenaar zijn van ten minste één fysieke winkel, beschikken over software voor voorraadbeheer en productcategorieën verkopen die op Zalando te vinden zijn zoals kleding, schoenen, sportartikelen en accessoires. Zodra u zich heeft geregistreerd, zal een consultant contact met u opnemen om uw online winkel op de marktplaats te optimaliseren.