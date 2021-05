Geen aanvullende steun voor grootwinkelbedrijven, boosheid overheerst bij INretail

Brancheorganisatie INretail is niet te spreken over de aankondiging van het kabinet dat er geen aanvullende steunmogelijkheden zijn voor grootwinkelbedrijven. In een persbericht schrijft de brancheorganisatie dat vooral boosheid overheerst na het uitblijven van echte steun.

“Ondanks een oproep van de Tweede Kamer komt er na bijna vijf maanden lockdown geen passende vergoeding en blijven filiaalbedrijven onevenredig hard getroffen,” aldus INretail in het bericht. “De impact van alle coronamaatregelen over de volle breedte van de retail wordt door het demissionaire kabinet onvoldoende beseft. Sinds maart vorig jaar liepen deze bedrijven in de retail vele honderden miljoenen euro’s aan omzet mis. Toch laat de overheid hen ondanks vele gesprekken en onderbouwde argumenten nog steeds bungelen.”

Gisteren kondigde de Nederlandse overheid aan dat het steunpakket banen en economie wordt voortgezet in het derde kwartaal. In eerste instantie zou dit pakket eind juni aflopen. Echter zijn er op dit moment extra criteria voor grote ondernemingen die de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) willen aanvragen. INretail meldt dat deze extra criteria eraf moeten omdat de bedrijven anders niet eens in aanmerking komen voor de regeling die nu naar voren is gehaald.