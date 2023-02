Geen concrete verkoopgesprekken bij Inno, ook geen herstructuringsmaatregelen

Er worden geen concrete verkoopgesprekken gevoerd over de verkoop van Belgische warenhuisketen Inno. Dit laat de keten weten in een persbericht. Het moederbedrijf van Inno, Galeria Karstadt Kaufhof, voert op dit moment een herstructurering uit nadat het een beschermingsprocedure opende. Inno is in onderpand gegeven aan het Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes, waardoor het een optie is voor Galeria Karstadt Kaufhof om de Belgische dochteronderneming te verkopen.

“In deze situatie moet Galeria Karstadt Kaufhof alle denkbare scenario’s overwegen, inclusief de verkoop van zijn Inno-aandelen. Maar er vinden op dit moment geen concrete verkoopgesprekken plaats,” aldus herstructureringsexpert Arndt Geiwitz, die als hoofdvertegenwoordiger Galeria Karstadt Kaufhof begeleidt, in het persbericht.

Inno-CEO Armin Devender ontkracht in het persbericht geruchten dat Inno herstructureringsmaatregelen boven het hoofd hangen. “Bij Inno voeren we de strategische herpositionering verder uit zoals gepland. Zelfs als de aandeelhouderstructuur daadwerkelijk zou wijzigen, zal dit geen veranderingen teweegbrengen voor onze medewerkers, klanten, winkels en partners.

Inno liet eerder nog weten dat het weer zwarte cijfers schreef nadat het in 2020 negatief had afgesloten. In het boekjaar 2022 behaalde het bedrijf een positief ebitda van ruim 10 miljoen euro. “De strategische herpositionering heeft duidelijk effect. Dit boekjaar liggen onze resultaten opnieuw ruim boven die van vorig jaar, dat een heel goed jaar was,” aldus Devender in het bericht. De warenhuizen gaan zich steeds meer in het premiumsegment positioneren.