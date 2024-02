Geen doorstart voor Donna Fashion B.V.

De damesmoderetailer Donna Fashion B.V. die op 24 januari failliet werd verklaard door de rechtbank in Overijssel, maakt geen doorstart. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag.

Donna Fashion B.V. had een winkel in Deventer en een webshop. Het bedrijf ging failliet een ‘drastisch teruglopende omzet’ door de coronacrisis. Na de coronaperiode bleven de inkomsten in de winkel tegenvallen en probeerde het bedrijf de online verkopen nog te vergroten. In 2023 werd de bestuurder van Donna Fashion, die zelf de winkel bemande, ziek. Hierdoor kon de winkel niet meer volledig open blijven, waardoor opnieuw omzet werd misgelopen. De schulden bij de Belastingdienst liepen op, waarna de bestuurder een faillissement had aangevraagd.

De curator deed onderzoek naar een mogelijke doorstart, maar die bleek er niet te zijn. “De onderneming heeft voornamelijk mode- en seizoensgevoelige collecties en wat winkelinventaris in eigendom, nog los van het feit dat het in het algemeen steeds moeilijker is om een (offline) modewinkel rendabel te draaien. Er zijn ook geen handelsnamen of specifieke exclusieve contracten met leveranciers die de onderneming interessant zouden kunnen maken voor een overnamekandidaat”, aldus de curator.