Geen doorstart voor Kinderkleding Groep B.V. en Kinderkleding-Tekoop.nl B.V.

Het failliete Kinderkleding Groep B.V. maakt geen doorstart, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Het bedrijf werd op 4 juli failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam.

De onderneming wordt niet voortgezet, zo staat in het verslag. Hierbij zit wel een kanttekening: Kinderkleding Groep B.V. is namelijk een houdstermaatschappij [dit houdt zich (bijna) het hele jaar bezig met (bijna) alleen het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen, red.]. Dat betekent dat een eventuele doorstart ‘hooguit’ zal plaatsvinden op niveau van de gefailleerde dochteronderneming(en): Kinderkleding-Tekoop.nl B.V..

Uit een apart gedeponeerd faillissementsverslag blijkt dat ook deze onderneming niet wordt voortgezet. De curator meldt wel in het verslag dat ‘de mogelijkheden voor een eventuele doorstart nog voorwerp zijn van nader onderzoek’. Het faillissement trof 36 werknemers.

Het bedrijf ging failliet door tegenvallende omzetten en lage winstmarges, waarna de aankondiging van de bank kwam dat het krediet werd ingetrokken. Het lot van de kledingketen was nu bezegeld. De oorzaak van het faillissement betreft een verklaring van het bestuur van het bedrijf. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak, zo staat in het eerste verslag.

Kinderkleding Groep B.V. werd gezien als een van de grootste kinderkledingspelers in Nederland. Het bedrijf had diverse webshops op zijn naam staan, waaronder Kinderkledingtekoop.nl, Happybee.nl, Babyenkids.nl, en Kinderkleding.nl. In 2017 opende het bedrijf ‘de grootste fysieke kinderkledingwinkel van Nederland’ onder de naam ‘The Kids Republic’. De winkel bevond zich in Bilthoven en telde ruim duizend vierkante meter. In de winkel waren ruim honderd merken te verkrijgen, waaronder Vingino, Retour, Z8 en Vesper.