‘Geen doorstart voor Nederlandse tak Bristol’

Toch geen redding voor de Nederlandse tak van Bristol. De curatoren laten dit weten aan nieuwsplatform Nu.nl.

In eerste instantie was er na de faillietverklaring van de tak interesse vanuit meerdere partijen voor een doorstart. Echter verloren deze hun interesse vanwege de aanhoudende uitverkopen en het beëindigen van diverse personeels- en huurovereenkomsten, aldus de curatoren. Dit bemoeilijkte het opzetten van een doorstart.

In België is recent al een gedeeltelijke doorstart gerealiseerd. Zo neemt Franse schoenenketen Chaussea 62-vestigingen over en worden nog eens tien winkels overgenomen door Tedi Distribution. Torfs en Redisco nemen ieder een enkel filiaal over.