Geen schoenen doneren, maar winst: Toms past impactstrategie aan

Schoenenmerk, Toms, viert zijn vijftiende verjaardag met het implementeren van een nieuwe impactstrategie, zo luidt het persbericht. Het oorspronkelijke One for One-model om schoenen te geven, maakt plaats voor de belofte om een derde van de nettowinst te doneren aan sociale initiatieven en samen te werken met leiders binnen gemeenschappen waar zij actief in zijn.

Het merk staat bekend om het businessmodel waarin het voor elk verkocht product een product doneert aan arme mensen.

Toms heeft als missie bedrijfsvoering te gebruiken om levens te verbeteren. Na een onderzoek en grondige beoordeling van hun maatschappelijk beleid, implementeert het schoenenlabel de nieuwe impactstrategie.

Door feedback van de community en een intern ‘Giving Team’ heeft Toms, naar eigen zeggen, relevante problemen vastgesteld die de focus vormen van de strategie om de nettowinst te doneren. Daarnaast heeft Toms drie belangrijke punten opgesteld voor de strategie die tegelijkertijd de basis vormen gelijke kansen te bieden voor iedereen- voornamelijk mensen van kleur, LHBTQ+-mensen, vrouwen en meisjes. De belangrijkste punten: geestelijke gezondheid stimuleren; betere toegang tot kansen; geen wapengeweld meer.

In een Zoom-interview vertelde Amy Smith, Hoofd Strategie & Impact bij Toms, eerder aan FashionUnited UK/COM: “Met heel veel onderzoek en een beetje soul-searching hebben we geleerd dat we zoveel kunnen doen als we samenkomen als een community. We werken samen met lokale organisaties en grassroots-leiders om hen te helpen die visies tot leven te brengen met een focus op het creëren van een rechtvaardigere wereld. Wij zijn de schoenen die opkomen voor mensen die impact hebben op de grond.”

Het schoenenlabel heeft de afgelopen twee jaar samengewerkt met 71 partners in 28 verschillende landen. Samen gaven zij 7.049.436 paar schoenen en ruim 3,7 miljoen euro (4,4 miljoen dollars) aan subsidies weg, zo is te lezen in het persbericht. Toms werkt bijvoorbeeld samen met Cities United, Homeboy Industries en Magic Bus. Het merk breidt, naar eigen zeggen, zijn toewijding verder uit om ook gemeenschappen in Europa te ondersteunen. Later dit jaar zal Toms een nieuwe donatiepartner aankondigen, meldt het persbericht.

Toms haalt 1,7 miljoen euro op

Toms heeft de nieuwe strategie getest met het Covid-19 Global Giving Fund en heeft meer dan 1,7 miljoen euro (2 miljoen dollar) opgehaald om wereldwijde hulpverlening bij de pandemie te ondersteunen. Het geld wordt nog steeds verdeeld onder Giving Partners die in de frontlinie staan tijdens de coronacrisis, zo is te lezen.

Hoe kan een wereldwijd bedrijf ervoor zorgen dat deze nieuwe strategie resoneert met zijn lokale consumenten? Het begint, volgens Toms, in zijn eigen achtertuin. Smith legt in een eerder interview op UK/COM uit: “We willen echt lokale impact hebben, dus we praten met organisaties in verschillende gemeenschappen en echt op gemeenschapsniveau. De organisaties waarvan we weten dat ze echt interessante dingen doen op het terrein.”

“Het is van essentieel belang, niet alleen als internationaal merk maar ook als leider in een grotere beweging om de wereld te verbeteren, dat Toms de hoogste normen van zakelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdraagt,” voegt Magnus Wedhammer, CEO van Toms toe in het persbericht. “We zijn ontzettend trots op wat Toms heeft bereikt via onze inzet om te geven en we blijven er altijd naar streven om meer te doen. Ons team kijkt er naar uit om toe te werken naar een betere toekomst, waar alle gemeenschappen, hoe groot of klein ze ook zijn, goed kunnen leven.”

Naast zijn nieuwe impactstrategie onthult Toms tot slot de nieuwe look van het merk. De nieuwe look eert de mensen die vooruit stevenen en betekenisvolle verandering teweegbrengen in de wereld, zo staat in het persbericht.