Geen staatssteun voor Takko, modeketen moet op zoek naar ‘andere oplossingen’

De onderhandelingen tussen de Duitse kledingdiscounter Takko en deelstaat Nordrhein-Westfalen over het ontvangen van staatssteun zijn stukgelopen. Dat meldt de modeketen aan persbureau Deutschen Presse-Agentur. Het bedrijf zou niet hebben voldaan aan de voorwaarden van een accountantskantoor dat in dienst van de overheid werkt. Takko ‘moet nu proberen een andere oplossing te vinden om het voortbestaan ​​van het bedrijf te verzekeren’, zo is in het bericht te lezen.

Het bedrijf vroeg halverwege februari een overbruggingskrediet van enkele miljoenen aan bij de deelstaat om het hoofd boven water te kunnen houden tijdens de coronapandemie en de banen van 18.000 werknemers veilig te stellen. Takko kan geen aanspraak maken op de Duitse steunpakketten, omdat de omzet meer dan 750 miljoen euro bedraagt. De liquide middelen van het bedrijf zouden op aan het raken zijn. Nu blijkt dat het overbruggingskrediet er niet komt. Volgens interim CEO Karl-Heinz Holland verkeert Takko in een ‘extreme economische situatie’.

Holland is ‘meer dan teleurgesteld dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen ons niet ondersteunt in deze situatie’, zegt hij. Het krediet zou het bedrijf ‘weer ademruimte hebben gegeven om de exploitatiekosten op korte termijn te dekken. Dat is alles waar het om ging’. Een reactie van de deelstaat bleef tot dusver uit.

Takko Fashion heeft meer dan 1.900 winkels in 17 landen, waarvan circa honderd in Nederland en twintig in België. Van de bijna 18.000 medewerkers zijn er 14.000 in Duitsland werkzaam. De omzet in 2019 bedroeg ongeveer 1,1 miljard euro.