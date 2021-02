Modeketen Takko vraagt om staatssteun, liquide middelen zijn op

De Duitse kledingdiscounter Takko heeft staatssteun aangevraagd bij de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het betreft een overbruggingskrediet dat het bedrijf nodig heeft om tijdens corona het hoofd boven water te houden. De liquide middelen van het bedrijf raken namelijk op, zo verklaart interim-CEO Karl-Heinz Holland tegenover persbureau Deutschen Presse-Agentur. Takko heeft circa honderd filialen in Nederland en twintig in België.

Het overbruggingskrediet heeft een omvang van meerdere miljoenen. "Takko is een gezond bedrijf, maar na bijna drie maanden lockdown hebben we deze steun nodig," aldus Holland. Takko wil de garantie ‘zo snel mogelijk’ om de banen van circa 18.000 werknemers veilig te stellen. Het bedrijf kan geen aanspraak maken op de Duitse steunpakketten, omdat de omzet meer dan 750 miljoen euro bedraagt. "Afgezien van de werktijdregeling voor onze medewerkers is er tot dusver geen steun geweest," aldus Holland.

Tot nu toe ging het Takko ondanks de coronapandemie redelijk. 2019 was het beste boekjaar voor het bedrijf in tien jaar, en de keten beleefde volgens Holland ondanks winkelsluitingen een ‘extreem sterke tweede helft van 2020’. Takko vertrouwt er dan ook op het overheidsgeld spoedig terug te kunnen betalen.

Takko Fashion heeft meer dan 1.900 winkels in 17 landen en bijna 18.000 medewerkers, waarvan 14.000 in Duitsland. De omzet in 2019 bedroeg ongeveer 1,1 miljard euro.

