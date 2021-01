Duitse textieldiscounter Takko Fashion benoemt interim-CEO

De Duitse modeketen Takko Fashion heeft Karl-Heinz Holland benoemd tot nieuwe interim-CEO na het vertrek van CEO Alexander Mattschull in oktober.

Holland was tot nu toe voorzitter van de adviesraad van Takko Fashion, en werkte daarvoor 23 jaar bij de Lidl Group, waarvan 6 jaar als CEO. “Takko Fashion en de gehele retailsector bevinden zich in een zeer uitdagende situatie. Nu moeten we al onze energie richten op de uitdagingen die voor ons liggen”, aldus Holland in een verklaring. “Samen met onze medewerkers kijk ik ernaar uit om Takko Fashion in deze overgangsperiode naar een succesvolle toekomst te leiden. Ik weet dat ik kan rekenen op de steun van het hele Takko Fashion team.”

Het bedrijf kondigde ook aan dat de Nederlander Ernst de Kuiper is benoemd tot interim Chief Financial Officer, die op interim-basis de taken overneemt van Andreas Silbernagel. Silbernagel moest zijn functie om gezondheidsredenen tot nader order neerleggen. De Kuiper was hiervoor werkzaam als Chief Financial Officer / Chief Information Officer van Homefashion Group, Kwantum en Leen Bakker.

Beeld: Takko Fashion

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.