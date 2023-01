Geest Vivienne Westwood leeft voort in opgerichte Vivienne Foundation

De geest van Vivienne Westwood leeft voort in de opgerichte The Vivienne Foundation. De foundation is opgericht om Westwood’s creativiteit en activisme te eren, te beschermen en voort te zetten, schrijft de foundation op Instagram.

The Vivienne Foundation streeft naar een betere samenleving en wil klimaatverandering tegengaan. In het bericht op Instagram wordt naar vier onderwerpen verwezen waar de stichting zich voor inzet: klimaatverandering stoppen, een einde maken aan de oorlog, mensenrechten beschermen en protesteren tegen kapitalisme. De foundation streeft naar bewustwording en fondsenwerving voor NGO’s die aansluiten bij Westwood’s missie om de wereld te veranderen.

Westwood overleed in december 2022 op 81-jarige leeftijd. De Britse modeontwerper maakte in de jaren ‘70 en ‘80 naam met haar provocerende punkontwerpen en zou daarna uitgroeien tot een van de meest vooraanstaande ontwerpers van Groot-Brittannië. Haar werk in de mode en daarbuiten werd getekend door activisme en door het interpreteren van historische kostuumelementen met hedendaagse humor en een kritische blik.