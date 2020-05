Geld raakt op bij French Connection Group Plc, zoekt financiering

French Connection Group Plc is op zoek naar financiering, zo meldt het Britse bedrijf in een persbericht. De groep geeft aan dat het geld langzaam opraakt bij het bedrijf. Als de situatie aanhoudt zoals deze nu is en geen kapitaal gevonden wordt, verslechterd de cashpositie van het bedrijf aanzienlijk, aldus het bericht.

“We hebben alles gedaan om voor zoveel mogelijk initiatieven van de overheid in aanmerking te komen. Het is echter lastig gebleken voor ons, en andere retailers, om sommige fondsen aan te boren vanwege de strikte kwalificaties,” aldus het statement. “Vanwege de huidige cashpositie van het bedrijf en de verwachte zwakke handel voeren we actieve gesprekken met een aantal mogelijke financierings partners. Dit proces verloopt goed en we maken vooruitgang. De directie vertrouwt erop dat genoeg kapitaal wordt opgehaald om het bedrijf te ondersteunen totdat het normale handelsniveau weer terug is.”

De winkels van French Connection zijn op dit moment gesloten, maar het bedrijf werkt aan een plan voor de heropening.