Gemeenschap en doorzettingsvermogen: Hoe FashionClash omgaat met de uitdagingen van beperkte financiering

Het Nederlandse platform FashionClash, dat zich richt op het ontwikkelen en presenteren van modecultuur, ontvangt de komende vier jaar geen structurele subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hoewel het project positief werd beoordeeld, viel het net onder de zaaglijn. Dit betekent dat FashionClash 1 miljoen euro minder ontvangt dan gehoopt.

Er is echter goed nieuws voor de organisatie: de aanvraag voor een tweejarige subsidie is wel gehonoreerd. "We zijn daar heel blij mee," laat FashionClash weten. "Maar met het kleinere budget is het lastig om dezelfde impact te maken als met de vierjarige subsidie." FashionClash heeft een jaarbegroting van ongeveer 500.000 euro.

Sinds de oprichting in 2009 zet FashionClash zich in voor de talentontwikkeling van modeontwerpers en het vergroten van het bewustzijn over de impact van mode op de samenleving. Het platform ondersteunt opkomend talent via talentontwikkelingsprogramma's en kunstpresentaties. Het jaarlijkse FashionClash Festival, dat dit jaar plaatsvond van 15 tot en met 17 november, is een belangrijk voorbeeld van deze missie. Het jaarlijkse FashionClash Festival vormt het sluitstuk van een jaarprogramma waarin verschillende projecten worden ontwikkeld en gepresenteerd. "We werken met een jaarprogramma, en het festival is het moment waarop alle projecten samenkomen," legt de organisatie uit. "Elk project doorloopt een ontwikkeltraject voordat het tijdens het festival wordt gepresenteerd." Artistiek directeur Branko Popovic legt uit: “Vanaf volgend jaar wordt het soberder en kleiner als we niet meer geld binnenhalen. Minder ontwerpers kunnen hun werk presenteren en de begeleidingstrajecten worden beperkter. Dat doet pijn, want je hebt het gevoel dat je momentum hebt, maar krijgt er geen steun voor."

De realiteit van het aanvragen van subsidies is volgens Popovic niet eenvoudig. "Je krijgt goede beoordelingen, maar zonder het benodigde budget kunnen je plannen niet volledig uitgevoerd worden," merkt hij op. Dit heeft gevolgen voor de schaal van het FashionClash festival, dat vanaf volgend jaar soberder wordt opgezet.

De situatie werpt een licht op bredere financieringsproblemen binnen de sector: “Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie krijgt relatief weinig middelen van de overheid in vergelijking met andere rijksfondsen, waardoor er minder budget beschikbaar is voor design en mode,” aldus Popovic. Ondanks de financiële tegenslagen blijft de organisatie doorgaan en past zij haar strategie aan om door de uitdagingen heen te komen.

Hoewel de organisatie ook voor de komende edities voor financiële uitdagingen staat, blijft Popovic positief. "In plaats van te focussen op wat we niet hebben, richten we ons op wat we wél kunnen doen," zegt hij. De strategie van FashionClash wordt aangepast: er zullen minder projecten tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar de focus ligt op de kwaliteit van de initiatieven die wel doorgaan. Popovic is strijdbaar: “We blijven subsidies aanvragen. Maar we zoeken ook naar alternatieve financiering en sponsoring."

Mode en cultuur buiten de Randstad

De situatie wordt volgens Popovic verder bemoeilijkt door de politieke context. "Met een rechts kabinet is het moeilijker om steun te vinden voor kunst en cultuur, vooral buiten de Randstad." Het valt Popovic ook op dat de kansen voor initiatieven buiten de Randstad voor subsidie aanzienlijk lager liggen dan gemeenten binnen de Randstad. Dit maakt het voor organisaties zoals FashionClash, gevestigd in Maastricht, niet alleen moeilijker om financiering te verkrijgen, maar ook om talent te ondersteunen. “Hoewel FashionClash oorspronkelijk vanuit de regio opereert, trekt het platform ontwerpers en deelnemers aan uit heel Nederland, waaronder de Randstad, en uit het buitenland. Het platform speelt een cruciale rol in het ondersteunen en presenteren van opkomend talent, ongeacht hun geografische oorsprong.”

“We moeten talent blijven ondersteunen en kansen geven aan ontwerpers die anders geen platform zouden hebben. Als we willen vechten tegen polarisatie, moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ook in de provincies. Mode en design moeten overal te zien zijn, niet alleen in de grote steden," benadrukt Popovic.

De kracht van gemeenschap

Wat Popovic als een belangrijke steun ervaart is de samenwerking met partners. "We hebben partners zoals Bureau Europa (ontwerpplatform) en State of Fashion (modeplatform) die ons steunen. Dit is waar ik trots op ben. We doen het niet alleen. We zullen blijven strijden voor het voortbestaan en voor de erkenning van ons werk."

Popovic benadrukt ook de rol van het netwerk van modeprofessionals, studenten en kunstenaars die bij het FashionClash Festival betrokken zijn. "Zij leveren de creativiteit en energie die de organisatie voortstuwt, zelfs als de middelen schaars zijn. Volgend jaar is er een nieuwe editie en we blijven vechten voor meer financiering."

Hoewel het een uitdaging zal zijn om de komende edities te realiseren zonder extra financiële steun, is Popovic optimistisch. “We blijven werken met wat we hebben, en dat is genoeg om door te gaan,” zegt hij. FashionClash blijft vastberaden om haar missie voort te zetten, ook in tijden van beperkte financiering.