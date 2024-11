De hoogtepunten van FashionClash Festival 2024 in Maastricht

FashionClash Festival heeft opnieuw zijn rol als katalysator voor de hedendaagse modecultuur bewezen. De zestiende editie van het festival, die plaatsvond van vrijdag 15 november tot en met zondag 17 november in Maastricht, deed wat zij beloofde te doen: het maken van onverwachte verbindingen tussen mensen en hun ideeën.

FashionUnited kreeg de kans om het festival te ervaren, met toegang tot alle exposities, filmvertoningen, performances en participatieprojecten. Hieronder een overzicht van de hoogtepunten van dit toonaangevende evenement, dat bekendstaat om de onverwachte verbindingen tussen mode, mensen, (performance)kunst en cultuur.

The Clash House in de Sint-Annakerk

FashionClash Festival trapt af met modetentoonstellingen van The Clash House in de Sint-Annakerk. Op deze vrijdagavond benadrukt artistiek directeur Branko Popovic het belang van het bouwen van bruggen tussen disciplines en culturen, een missie die de non-profitorganisatie sinds 2009 nastreeft. Popovic merkt op dat Maastricht sinds zijn oprichting een stad is die letterlijk en figuurlijk bruggen bouwt: de Sint-Servaasbrug verbindt de stad aan de overkant van de Maas. De stad ligt ook op een kruispunt van Nederland, België en Duitsland. Daarnaast is Het Verdrag van Maastricht ondertekend in 1992, wat voor veel mensen als verbindende kracht in Europa door de oprichting van de Europese Unie wordt gezien.

Wim Hillenaar, de burgemeester van Maastricht, spreekt in de Sint-Annakerk over het belang van FashionClash voor de stad. Maastricht, een stad vol cultuur, maar tegelijkertijd is FashionClash een van de weinige organisaties in de stad die modebeoefenaars helpt het onverwachte in zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken.

Hillenaar zegt trots te zijn op de organisatie, die met meerdere ontwikkelingsprogramma's, waarvan The Clash House een is, ruimte biedt aan ontwerpers om zich te richten op het bouwen van bruggen tussen mode en andere kunstdisciplines, met name podiumkunsten. De opening van FashionClash festival biedt een kijkje in mode als vorm van storytelling. De ontwerpers ondersteund werden door theatermaker Nadîja Roza Broekhart en danseres en choreograaf Laisvie Andrea Ochoa.

The Clash House op vrijdagavond presenteren in een kerk waar op zondagochtend weer een dienst plaatsvindt is wellicht onconventioneel. Tegelijkertijd laat het zien dat mode ook gepresenteerd kan worden in alternatieve omgevingen. De opening op vrijdag 15 november is slechts een voorproefje van de vele “clashes” die het weekend nog zal brengen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

The Clash House in de Sint-Annakerk Credits: Laura Knipsael

New Fashion Narratives in Bureau Europa

De kracht van samenwerking komt tot leven in de tentoonstelling 'New Fashion Narratives' in Bureau Europa. De tentoonstelling speelt in op het concept van het spel ‘Exquisite Corps’, een spel waarbij iedere deelnemer om de beurt iets schrijft of tekent op een vel papier, het vouwt om de bijdrage te verbergen en het daarna doorgeeft aan de volgende persoon voor een nieuwe toevoeging. Deze manier van samenwerking kwam duidelijk tot uiting door een schoenen tapijt, gemaakt van allerlei verschillende soorten schoenen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Een deken van schoenen Credits: FashionClash

New Fashion Narratives biedt kunstenaars en de huidige generatie ontwerpers een platform om gezamenlijk nieuwe perspectieven en verhalen in de mode te verkennen. Het programma onderstreept dat mode niet gebonden is aan traditionele materialen, maar juist nieuwe mogelijkheden biedt door gebruik te maken van alternatieve stoffen. Het resultaat is een inspirerende expositie die de collaboratieve aard van mode benadrukt.

Van kunstenaars tot onderzoekers en ontwerpers, de werken in de tentoonstelling zijn een samensmelting van verschillende perspectieven en praktijken.

Fashion Film Awards & Premiere

Op zaterdag 16 november werden de finalisten voor de FashionClash Festival Fashion Film Award 2024 en de Kaltblut Magazine Award vertoond in Lumière Maastricht. De geselecteerde films geven een visuele kijk op de modecultuur, elk met een unieke benadering van storytelling en esthetiek.

Shame (عيب), een indrukwekkende film over mode en conformisme van Hadi Moussally won de hoofdprijs. Daarnaast won de film Donkomi van Selko Figa, een kritische film over de globale mode-industrie, de Kaltblut Magazine Award.

De jury, bestaande uit experts uit de internationale mode- en filmindustrie, was onder de indruk van de manier waarop de films thema's als identiteit, cultuur en mode behandelden. De films behandelen onderwerpen zoals conformisme en globalisatie op een manier die afwijkt van de modefilms uit het huidige media-landschap.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Filmmaker Hadi Moussally wint Fashion Film Award Credits: Mitch van Schijndel

Performances in Expositieruimte Mariastraat 13

In het hart van Maastricht, tussen winkelstraten en de Maas, ligt de expositieruimte Mariastraat 13. Deze plek bood tijdens het festival ruimte voor uiteenlopende performances en tentoonstellingen.

De tentoonstelling 'cid' is een samenwerking tussen performance artiest Hicyilmaz Kaan en modeontwerper Ulkuhan. Samen laten ze zien hoe digitale technologie niet alleen invloed heeft op mode, maar ook op de drager zelf. De tentoonstelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van spiegels om de bezoekers letterlijk een spiegel voor te houden, kijkt kritisch naar onderwerpen zoals narcisme en de daarbij horende selfie-cultuur.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tentoonstelling Credits: FashionClash

Fashion Makes Sense in Centre Céramique

Het participatieprogramma 'Fashion Makes Sense' in Centre Céramique bood ruimte voor participerende modeworkshops die zich richten op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Het programma bood ruimte voor educatie, maar ook voor interactie, waarbij bezoekers actief betrokken werden bij de toekomst van mode.

Bezoekers konden bijvoorbeeld verschillende tentoonstellingen en workshops bijwonen, waaronder het Pop-up Atelier en Fashion x Crafts, die de dialoog aangingen over de impact van mode op het milieu. Daarnaast was er in Centre Céramique ruimte voor het Repair Café georganiseerd door de Schone Kleren Campagne. Dit bood bezoekers de kans om hun kleding te repareren en meer te leren over duurzame modepraktijken, zoals upcycling.

Een ander voorbeeld waarin de bezoeker geactiveerd werd om mee te denken én mee te doen is TexTiles, een kunstproject waarbij iedereen zijn of haar persoonlijke kijk of visie op Europa kan uitbeelden met textiel. “Het doel van TexTiles is om zoveel textieltegels te hebben om het plein buiten Centre Céramique volledig te bedekken", aldus Popovic. Hij vult aan: “Het project is geïnspireerd door de afmetingen (40 x 40 cm) van de tegels op Plein 1992. De verschillende tegels naast elkaar op het plein, zullen een indrukwekkende demonstratie van diversiteit zijn op de plek waar het plein dat zijn naam ontleent aan het Verdrag van Maastricht.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

TexTiles Credits: Susan Zijp voor FashionUnited

De afterparty

FashionClash heeft opnieuw bewezen een belangrijke organisatie te zijn waar mode, kunst en cultuur samenkomen. Het festival faciliteert onverwachte connecties en motiveert modemakers tegelijkertijd om kritisch na te denken over het belang van bruggen bouwen voor de toekomst.

De afterparty van het festival was de afsluiter van het driedaagse modefestival, waar artiesten, performers en modeprofessionals samenkwamen om FashionClash te vieren. De afterparty werd gepresenteerd door theaterproducent Samuel Valor Reyes en combineerde modeshows van Nnaej Studio, Tessa van den Eeden en Max Niereisel met optredens en muziek van DJ Frandy Perez, wat het feestelijke karakter van het festival onderstreepte.