Gemeente Zaanstad is aandeelhouder geworden van Textiles2Textiles. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf uit Wormerveer (Noord-Holland) dat zich richt op hergebruik van textiel.

Hans Bon heeft Textiles2Textiles in januari 2020 samen met Peter Rijken opgericht en zij waren gezamenlijk aandeelhouder. Sinds 21 december heeft Textiles2Textiles er een derde aandeelhouder bij: de gemeente Zaanstad, verduidelijkt een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd. In haar Fiber Farms verwerkt Textiles2Textiles op grote schaal niet-herdraagbaar post-consumenten textiel tot een volledig circulaire, zuivere, homogene en traceerbare grondstof voor de textiel-maakindustrie, gewonnen uit afval.

'Zaanstad is de eerste gemeente in het land die deelneemt in een bedrijf op het gebied van circulair textiel'

Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt van gemeente Zaanstad in het persbericht stelt dat er sprake is van een unieke privaat-publieke samenwerking. "Zaanstad is de eerste gemeente in het land die deelneemt in een bedrijf op het gebied van circulair textiel," aldus de wethouder.

Peter Rijken, mede-directeur T2T, laat zich opgetogen uit. "We gaan door waar we mee bezig waren op het gebied van innovatie en hebben nu meer financiële zekerheid. Dankzij gemeente Zaanstad kunnen we het proces van het maken van nieuw textiel uit verspild post-consumer textiel veranderen, zowel digitaal als procestechnisch. "

Rijken vervolgt: "De afgelopen 1,5 jaar hebben we een machine gebouwd die alle vervuiling uit textiel kan verwijderen en hebben we software ontwikkeld die het hele proces in kaart kan brengen (Chase). In het eerste kwartaal van 2022 is de machine klaar voor gebruik in Wormerveer. Deze machine automatiseert het verwijderen van alles wat niet tot het originele materiaal behoort, zoals knopen, ritsen en labels. Tot nu toe gebeurde dit op kleine schaal met de hand, maar binnenkort zal dit op grote schaal gebeuren en geautomatiseerd zijn," aldus de directeur van T2T in het bericht.

Zijn mede-directeur Hans Bon: "Deze nieuwe machine en de digitale procestechnologie vormen de volgende stap in het proces nadat het niet-draagbare textiel door onze Fibersort-machine op type en kleur is gesorteerd. Ik ben blij dat we de keten nu ook daadwerkelijk verlengen, dankzij Zaanstad."