Generatie Alpha: Hoe modebedrijven zich kunnen richten op de consumenten van morgen

Generatie Alpha verwijst naar individuen geboren vanaf 2010. Als de eerste generatie die volledig in de 21e eeuw is geboren, groeien ze op in een wereld die wordt gekenmerkt door snelle technologische vooruitgang, sociale veranderingen en milieubewustzijn. Hoewel ze nog geen eigen geld verdienen, hebben ze al een grote invloed op de financiële beslissingen van hun ouders en tegen 2040 zullen ze de grootste generatie actieve consumenten worden.

Over de auteur Marguerite Le Rolland is hoofd schoenen en kleding bij Euromonitor International. Meer over Euromonitor International hier .

Contact leggen met deze jongere consumenten wordt daarom een strategische beslissing om de toekomst van een bedrijf te verzekeren. Landen zoals India, China, de VS, Indonesië en Nigeria, met hun grote Generatie Alpha-populaties, bieden enorme kansen met Gen Alpha-consumenten in het bijzonder.

Het spreekt voor zich dat zo'n grote groep individuen in zeer diverse markten een breed scala aan behoeften en gedragingen zal hebben. Gen Alpha's mogen daarom niet als een homogene groep worden beschouwd. We hebben echter een paar kenmerken geïdentificeerd waarmee modebedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van strategieën om hun bereik naar deze demografie uit te breiden.

Wereldbevolking per generatie 2020-2040 Credits: Euromonitor.

Interactieve ervaringen en gamification zullen voorwaarden zijn om Gen Alpha's te bereiken

Digitale platforms zijn een must om Generatie Alpha te betrekken. Ze staan bekend om hun naadloze integratie met technologie dat de jonge generatie leert omgaan met geld via online videogame valuta's zoals Robux, waarmee je upgrades voor je Roblox-avatar kunt kopen. In feite biedt het toegenomen gebruik van sociale media en de groei van gaming platforms zoals Roblox, Minecraft of Fortnite kansen voor Gen Alpha om in contact te komen met mensen met dezelfde interesses, waardoor hun gevoel van gemeenschap wordt gevormd. Maar in plaats van passief content te consumeren, willen ze liever actief mee creëren en hun mening geven. Dit zal hun voorkeur bepalen voor merken die investeren in technologie zoals AR/VR en AI en games en content creëren die hen entertainen en hen vertellen over hun producten en merkwaarden via interactieve ervaringen. Daarom hebben we een golf van merken gezien die hiermee experimenteren, zoals de Spaanse retailer Mango die begin 2024 een virtuele winkel opende met zijn Mango Teen-producten in Roblox's Outfit Shopping Mall, een digitaal ontmoetingspunt waar gebruikers van het platform digitale kleding kunnen passen en kopen.

Mango's Roblox-winkel Credits: Mango

Maatwerk en personalisatie worden een must

De affiniteit van Gen Alpha met technologie en de acceptatie ervan om een betere, snellere service te krijgen, creëert ook verwachtingen. Merken moeten hen individueel leren kennen om hun diensten te personaliseren en om producten aan te bieden die zelfexpressie mogelijk maken. De mogelijkheid om unieke mode-items te creëren zal aantrekkelijk zijn voor deze generatie die opgroeit met het gebruik van filters op sociale media en interactie met avatars en digitale personages die ze naar wens kunnen stylen.

Dit creëert een enorme kans voor de mode-industrie om te innoveren met producten en diensten die maatwerk en creativiteit mogelijk maken. Een goed voorbeeld hiervan is het succes van de Jibbitz - de kleine bedeltjes die aan Crocs-schoenen kunnen worden vastgemaakt, waardoor jonge consumenten hun sandalen kunnen personaliseren en hun stijl regelmatig kunnen veranderen - die tegenwoordig bijna 10 procent van de omzet van het merk Crocs uitmaken.

In de toekomst kunnen we ons ook voorstellen dat de Alpha's zullen hunkeren naar technologie en personalisatie en de vraag naar slimme kleding zal stimuleren, zoals kleding met ingebouwde sensoren die de gezondheidsgegevens van de drager volgen, de temperatuur aanpassen of zelfs van kleur veranderen op basis van de stemming of omgeving van de gebruiker.

AR/VR-headsets, wereldwijde verkoopvolumes 2024-2028 Credits: Consumentenelektronica.

Nog geen duurzame producten, maar wel zeer milieubewust

Ook al kunnen Gen Alpha's momenteel misschien geen duurzame producten betalen met hun zakgeld, maar het wordt voor hen onmogelijk om de dringende problemen waarmee de planeet wordt geconfronteerd te negeren. We kunnen verwachten dat naarmate ze ouder worden, de klimaat noodzaak hun aankoopbeslissingen (en onderwijs- en carrièreambities) zal bepalen. Temeer omdat regelgeving, met name in de EU, bedrijven in alle sectoren waarschijnlijk zal dwingen om meer circulair te zijn en hun negatieve impact te verminderen. Generatie Alpha is vanaf jonge leeftijd blootgesteld aan discussies over klimaatverandering en milieuvervuiling. Scholen integreren steeds meer onderwerpen over duurzaamheid, zodat kinderen al vroeg de gevolgen van hun handelen voor het milieu begrijpen.

Bovendien hebben digitale platforms en sociale media niet alleen informatie over de klimaatcrisis verspreid, maar ook verschillende etniciteiten en lichaamsvormen vertegenwoordigd, terwijl ze een gevoel van wereldwijde gemeenschap en gedeelde verantwoordelijkheid onder deze consumentengroep hebben bevorderd. De oudere Gen Alpha's zijn zich er in feite al van bewust dat ze tijdens hun leven de directe gevolgen van klimaatverandering zullen ondervinden. Zij verwachten dat merken actie ondernemen om hun levenskwaliteit in de komende jaren te waarborgen, terwijl ze hun diverse en veelzijdige wereld weerspiegelen - door middel van inclusieve maten, genderneutrale kleding en het tonen van diverse etniciteiten, lichaamstypen en identiteiten in hun campagnes.

In deze context moeten merken transparanter zijn, meer circulaire bedrijfsmodellen ontwikkelen, hun water- en koolstofvoetafdruk verkleinen en eerlijke handelspraktijken bevorderen om deze jonge consumenten aan te spreken. In afwachting van deze veranderende mentaliteit en veranderende regelgeving, nemen sommige modemerken al stappen om hierop voorbereid te zijn. Reformation is bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met het technologieplatform FibreTrace om een AI-gedreven blockchain SAAS-platform te lanceren dat real-time verificatie van producten via de wereldwijde supply chain mogelijk maakt.

Tot slot…

Het marktpotentieel voor Generatie Alpha is enorm. Modebedrijven moeten vandaag nog met hen in contact treden om vroegtijdig een band op te bouwen en loyaliteit te kweken onder de grootste consumentenpopulatie van morgen. Als Generatie Alpha een grote groep individuen is met verschillende behoeften en wensen, dan zal het omarmen van interactieve en meeslepende digitale platforms, het prioriteren van diversiteit en duurzaamheid, het aanbieden van maatwerk en gamification essentieel zijn om in contact te komen met de eerste generatie die volledig in de 21e eeuw is geboren.