Genova Consultancy en Retailtrust gaan verder als Nederlandse tak van Remira

Genova Consultancy en Retailtrust, twee Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor kledingproducenten en retailondernemers, gaan samen verder onder de naam Remira Netherlands. Dat blijkt uit een persbericht van Remira.

Remira is een internationaal bedrijf met een hoofdkwartier in Duitsland dat software bouwt voor logistieke, industriële en retailbedrijven in allerlei sectoren. Genova Consultancy en Retailtrust worden verenigd onder de Nederlandse tak van het bedrijf. De naamsverandering is het ‘slotstuk’ van de operationele integratie van de twee bedrijven binnen het Remira-concern, zo is in het persbericht te lezen.

Genova Consultancy, gevestigd in Noordwijk, staat bekend als de ontwikkelaar van software voor het online plannen van de productie van collecties en het evalueren daarvan, specifiek op modegebied. Het Maastrichtse Retailtrust ontwierp tot dusver onder meer kassasystemen en webshops voor retailers.