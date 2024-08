Geox: Dalende activiteiten in wholesale druk op omzet

Geox SpA ziet de omzet in het eerste halfjaar dalen. Ongunstige marktomstandigheden hebben het bedrijf ook in de eerste helft van het boekjaar voor uitdagingen gesteld.

De Italiaanse schoenenfabrikant zag zijn omzet met 9,4 procent dalen tot 320,4 miljoen euro, zo maakte Geox donderdag bekend. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog 353,6 miljoen euro.

Ook het bedrijfsresultaat daalde in het eerste halfjaar aanzienlijk. Terwijl het bedrijf in de eerste zes maanden van het boekjaar 2023 nog een winst van 3,6 miljoen euro noteerde, bedroeg het verlies voor rente en belastingen (EBIT) in 2024 5,5 miljoen euro. Het nettoverlies nam toe van 9,6 miljoen euro tot 15,4 miljoen euro.

De omzetdaling is met name te wijten aan de aanhoudend negatieve ontwikkeling van de groothandel. In vergelijking met het voorgaande jaar werd hier een daling van 16 procent tot 156 miljoen euro genoteerd, wat met name te wijten was aan een negatieve tweecijferige orderintake voor SS24 en aan nabestellingen tijdens het seizoen, die licht stegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook de opbrengsten in de door franchisenemers gerunde winkels daalden met 15,2 procent tot 23 miljoen euro.

Ondanks een solide ontwikkeling in het eerste kwartaal kromp ook de eigen retailsector in het eerste halfjaar. De vele winkelsluitingen konden uiteindelijk slechts ten dele worden gecompenseerd door de positieve ontwikkeling van de vergelijkbare omzet, wat leidde tot een omzetdaling ten opzichte van het voorgaande jaar van 5,4 procent tot 110 miljoen euro. Alleen in de eigen e-commerce kon Geox een forse omzetstijging van 29 procent tot 31 miljoen euro realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar.

De door Geox genoteerde omzetdaling is daarbij in alle regio's negatief. In Italië daalde de omzet met 9,9 procent tot 89 miljoen euro, in de rest van Europa daarentegen met slechts 1,7 procent tot 146 miljoen euro. In Noord-Amerika daalden de opbrengsten met 13,7 procent tot 12,0 miljoen euro, in de overige wereldwijde markten bedroegen ze in totaal 73,0 miljoen euro en lagen daarmee 20,6 procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar.