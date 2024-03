Geox halveert verlies in 2023 en kondigt CEO-wissel aan

De weersomstandigheden en macro-economische situatie drukten ook op de omzet van het Italiaanse bedrijf Geox. Deze factoren lieten de omzet met 2,2 procent dalen in boekjaar 2023, nadat het in de twee voorgaande jaren vooral groei noteerde, zo maakt Geox nu officieel bekend in de jaarresultaten. Tegelijkertijd wordt een CEO-wissel aangekondigd.

Financieel jaar 2023 gaat voor Geox in de boeken als een ‘jaar van stabilisatie’. De omzet bedraagt een kleine 720 miljoen euro, waarvan ruim de helft afkomstig is uit de wholesale-stroom. In Geox-winkels wordt ruim 48 procent van de omzet binnengehaald. Beide omzetstromen blijven nagenoeg gelijk, in vergelijking met het jaar 2022, terwijl het aantal Geox-winkels van 294 naar 280 is geslonken.

Geox blijft ook in al haar markten stabiel. Zo behaalt het Italiaanse schoenenmerk een omzet van ruim 304 miljoen euro in Europa en tikt Geox de omzetgrens van 200 miljoen euro aan in Italië.

Het Italiaanse bedrijf weet het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) met 9,6 miljoen euro te groeien naar 89 miljoen euro in 2023. Geox weet het ebit (winst voor aftrek van rente en belastingen) te vergroten van ruim 4 miljoen euro in 2022 naar 15,5 miljoen euro in 2023. Daarmee weet het schoenenmerk het verlies te halveren. Waar het verlies in 2022 nog 13 miljoen euro bedroeg, is dat nu nog 6,5 miljoen euro.

CEO-wissel bij Geox

Vooruitblikkend verwacht Geox dat de macro-economische situatie ‘aanzienlijke invloed’ zal hebben op de resultaten voor het jaar 2024. Het Italiaanse bedrijf verwacht dat de inflatie, in combinatie met ‘een uiterst restrictief monetair beleid’, zal leiden tot een aanzienlijke impact op het gedrag en de koopkracht van de consumenten. Daarom zal het bedrijf zich blijven richten op kostenbesparingen met als doel de winstmarge te verbeteren.

Geox begint het nieuwe financiële jaar tevens met een nieuwe CEO. Zo zal Livio Libralesso het bedrijf verlaten en zal Enrico Mistron het stokje overnemen. De nieuwe CEO is een ervaren leider die ruim 25 jaar bij Luxottica heeft gewerkt en ‘belangrijke bijdragen’ heeft geleverd aan de onderneming. Mistron zat bij Luxottica op de stoel als onder andere Chief Supply Chain Director en Chief Corporate Officer.